Барнаульцы взяли баллончики с краской и дали бой наркоторговле

Фото: мэрия Барнаула
Барнаульские волонтеры вооружились баллончиками с краской, чтобы очистить город от надписей сомнительного содержания, сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.
Активисты при поддержке районной администрации посетили 26 адресов в Центральном районе, по которым были замечены тексты с возможной рекламой сайтов по продаже наркотиков. Волонтеры закрасили несанкционированные изображения.
"Наша молодежь должна быть здоровой и не употреблять запрещенные вещества: люди рискуют попасть под влияние надписей, которые только на первый взгляд безопасны", – подчеркнул один из участников рейда Александр Логинов.
Он уточнил, что это первый его подобный опыт, но не последний – молодой человек выразил желание продолжать трудиться на благо города.
В мэрии напомнили, что акция прошла в рамках программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае".
Комментарии
А у полицаев, от непомерного, жалования лицо не треснет ???
полиции прям под носом закладки делают))
вообще безпалева
Дураки! После их работ всё смотрится ещё хуже. К тому же их деятельность вынуждает тех кто размещает эти объявления рисовать новые.
"Наша молодежь должна быть здоровой и не употреблять запрещенные вещества: люди рискуют попасть под влияние надписей, которые только на первый взгляд безопасны"
С этим никто и не спорит. Но это с полиции надо спрашивать. Пусть они и выявляют опасность этих надписей. Порча имущества же вполне очевидна, а значит есть преступники. Вот пусть полиция их и ловит, суд судит, а приставы заставляют восстанавливать всё в прежний вид.
а против мексиканцев слабо с баллончиками "повоевать"? )) капчу со светофорами когда почините?
Надпись закрасили безобразно, чем они отличаются от вандалов?! Порча имущества, после них надо отправлять третьего что бы в тон краску подбирал и закрашивал за вторыми.
Анекдот: По алее идут 2 мужика один выкапывает ямку, другой идет следом и закапывает. У них спрашивают Какого?! -Я выкапываю, второй должен дерево садить а третий закапывает, так 2ой не вышел сегодня-болеет.