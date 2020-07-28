Алтайским предпринимателям расскажут, как не потерять деньги при торговле за рубежом

Центр "Мой бизнес" приглашает предпринимателей на семинар по финансовым рискам и способам их минимизации при экспортной деятельности. Встреча будет особенно полезна тем, кто планирует выводить товары и услуги на международный рынок.
Семинар состоится 10 августа 2020 года с 9:00 до 18:00 в алтайском центре "Мой бизнес". Для бизнесменов Алтайского края участие бесплатное. Регистрация открыта на портале и в мобильном приложении "Мой бизнес 22".
Встреча пройдет в рамках образовательной программы "Школа экспорта РЭЦ" (Российский экспортный центр). Предприниматели разберут:
- финансовые риски экспорта, способы их минимизации;
- шкалу рисков каждого финансового инструмента;
- типовые условия экспортного кредитования и специфику банковской проверки экспортера и его контрагента;
- механизмы хеджирования* при валютных операциях (форварды, фьючерсы и опционы);
- инструменты предэкспортного финансирования, доступные экспортерам.
Центр "Мой бизнес"
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
тел. 8 800 222 8322
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*Хеджирование – это договор на покупку или продажу чего-либо по определенной цене в будущем, который заключается с целью минимизирования риска от колебания цен на финансовом рынке.
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