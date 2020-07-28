Мошенники похитили 50 тысяч рублей у пенсионера из Алтайского края

63-летний житель Бийска попался на уловку мошенников и лишился крупной суммы денег, передает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
Как сообщили в ведомстве, мужчине позвонили с московского номера. Неизвестные представились работниками банка и рассказали, что злоумышленники оформили на имя бийчанина кредит на 80 тысяч рублей.
Пенсионеру объяснили, что для сохранения денег необходимо перевести их в секретную ячейку. Для этого пожилой мужчина прошел до банкомата и зачислил около 50 тысяч рублей на сторонний расчетный счет. В дальнейшем пенсионер понял, что никто кредит на его имя не оформлял, а общался он с мошенниками.
Возбуждено уголовное дело.
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