Водитель "Волги" сбил молодого человека в Барнауле

Фото: vk.com/incident22
Водитель автомобиля ГАЗ сбил пешехода на Павловском тракте в Барнауле утром 28 июля, сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.
25-летний парень переходил дорогу по нерегулируемому переходному переходу. Водитель "Волги" не успел вовремя остановить автомобиль.
В результате наезда молодой человек получил травмы. Его госпитализировали. По факту аварии правоохранители проводят проверку. Они выясняют обстоятельства аварии.
В ГИБДД обратились к участникам дорожного движения с призывом неукоснительно соблюдать ПДД. Водителям необходимо снижать скорость при приближении к пешеходному переходу, а пешеходам – переходить проезжую часть, убедившись, что ему уступают дорогу.
Комментарии
Видимо переходя дорогу, пешеход предварительно сохранился
У вас там хайвей в шесть полос! Вы на голубом глазу уверены что кто-то заметит ваши знаки и этот несчастный переход?! На этом переходе цветочки-веночки не успевают снимать. Где островок безопасности? Где попытки успокоения трафика на этом участке? Не надо обращаться к участникам дорожного движения, бракоделы и преступники здесь те кто проектировал этот участок и кто принимал его в эксплуатацию согласовывая этот мрак.
реально сложно заметить пешехода на этом переходе, а он еще такой длинный.
дурацкий переход. или ставьте светофор, подземный переход, или убирайте вовсе
28.07.2020 13:15
- гость -
Подземный или надземный переход в городах это давно признанная ошибка. Если чиновник предлагает это как решение проблемы, он должен быть немедленно уволен как профнепригодный.
Летел. шары забычил .вот и результат . там всегда все летят не зная куда . по Барнаулу надо сделать скорость 40 и все решит
Надеюсь пешеход поправится и впредь будет смотреть по сторонам, переходя дорогу.
28.07.2020 13:27
ЯЛЕГЕНДА
Летел потому что дорога позволяет, потому что наличие пешеходного перехода обозначено не внятно. Там даже если успеешь оттормозиться, тебе кто нибудь в зад въедет.