Чтобы стройка продолжалась. Девелоперы Алтая получают поддержку от государства

ВТБ уменьшил размер ставки до 4,25% годовых по проектному финансированию для строительной компании "Селф". Это стало возможным благодаря государственной программе льготного кредитования застройщиков.
Программа, условия которой определены постановлением правительства РФ № 629, направлена на стимулирование жилищного строительства в условиях распространения COVID-19. Она позволяет застройщикам снизить ставки кредитования по договорам, заключенным между банком и застройщиком до 1 мая 2020 года.
"Программа льготного кредитования застройщиков в текущих условиях стала действенным инструментом поддержки региональных девелоперов. Имея высокую репутацию на рынке, подтвержденную многолетней реализацией важных инфраструктурных проектов на муниципальном и краевом уровнях, уверен, что с поддержкой ВТБ компания "Селф" сможет и дальше возводить значимые объекты для города и края", – подчеркнул управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Сергей Никулин.
Компания "Селф" и ВТБ – давние партнеры, что позволило оперативно воспользоваться условиями программы, в частности, по проекту строительства жилого комплекса "Столичный" в городе Барнауле.
Чтобы стать участником программы льготного кредитования, девелоперу необходимо:
- ввести в эксплуатацию в период 2020 и 2021 годов строящиеся объекты с соблюдением дат сдачи, указанных в проектной декларации по состоянию на 1 мая 2020 года;
- полностью сохранить штат сотрудников.
"Мы следим за мерами господдержки строительных компаний и считаем, что снижение ставки проектного финансирования станет важным механизмом стабилизации отрасли. Государственные программы по субсидированию банковской процентной ставки дают возможность снизить расходы по уплате процентов по кредитным средствам, привлеченным для строительства многоквартирных жилых домов. В части ВТБ это порядка 22,4 млн рублей в год. В конечном итоге экономим не только мы, но и горожане – будущие владельцы новых квартир в возводимых компанией объектах", – отметил генеральный директор ООО "Селф" Нодар Шония.
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