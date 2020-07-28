Молодая сотрудница банка оформила крупный кредит на пенсионера из Барнаула

62-летний житель Барнаула обратился в полицию с жалобой на мошенников, сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
По словам пенсионера, накануне он пришел в один из банков для получения выписки по счету. Получив документ, мужчина подошел к банкомату и увидел, что для снятия денег ему предложено два счета, хотя у него числился только один.
Горожанин позвонил на горячую линию банка, где ему объяснили, что на его банковскую карту оформили кредит в размере более 700 тысяч рублей, а всю сумму уже сняли со счета. После этого пожилой мужчина обратился в полицию.
В результате розыска стражи порядка задержали подозреваемую. Ею оказалась 24-летняя жительница Барнаула, которая работала в одном из банков города. Снятые деньги девушка потратить не успела.
В отношении злоумышленницы правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
Комментарии
какая молодец))
а банкирским насяльникам надо побольше перспективной молодежи брать, вместо "бабок"
скоро унесут всю кассу