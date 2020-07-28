"Динамо-Барнаул" делает ставку на опыт. Состав клуба пополнили возрастные футболисты

ФК "Динамо-Барнаул" дозаявило двух новых игроков. Это 34-летний Евгений Щербаков и 32-летний Максим Ерусланов, сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, оба являются воспитанниками спортшколы барнаульского "Динамо" и в разные годы играли за главную алтайскую команду. В прошлом сезоне Щербаков и Ерусланов выступали за "Сахалин" из Южно-Сахалинска. Щербаков провел 12 матчей, в которых забил три гола. Ерусланов появился на поле 14 раз, но результативными действиями не отметился.
Как уже сообщал amic.ru, новый сезон Олимп-Первенства России среди команд ПФЛ четвертой группы динамовцы начнут выездными матчами. В первом туре, 9 августа, барнаульцы в Новотроицке сыграют против местной "Носты". 12 августа "бело-голубые" проведут гостевой поединок против "Оренбурга-2". 23 августа "Динамо" на своем стадионе примет пермскую "Звезду". Затем 26 августа дома сразятся с "Тюменью".
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