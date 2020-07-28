Вторник, 28 Июль, 15:43

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,59
€ 83,78
25°

823515 +5395
Обь
231см -6


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городПожар в барнаульской "Спичке"Коронавирус на Алтае
Новости

Ученые объяснили, почему в Сибири стало меньше комаров и мошек

, ИА "Амител"
Гнус погубила погода
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В июле жители сибирских регионов, в том числе и Алтайского края, отметили резкое снижение численности комаров и мошек.

С чем связано такое явление, объяснила в эфире "Вести Новосибирск" старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Людмила Петрожицкая.

По ее словам, причиной тому неблагоприятные погодные условия. В одних регионах гибели гнуса способствовала аномально жаркая погода и засуха, в то время как в других – ливни. В числе последних оказалась и Новосибирская область.

"В начале июня по востоку и северо-востоку Новосибирской области прошли проливные дожди, что не способствовало активной жизни комаров, – уточнила Петрожицкая. – Личинок было очень много, но из-за неблагоприятных условий произошло их резкое снижение".

Стоит отметить, что в Алтайском крае заранее предсказали снижение численности гнуса. Соответствующий прогноз amic.ru еще в начале июня озвучила член Русского энтомологического общества Людмила Комарова.

По ее словам, снижению количества комаров должны способствовать жаркая и ветреная погода, засуха и ночные заморозки.

Как ранее писал amic.ru, 10 июля губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации на территории региона в связи с засухой. Режим действует в границах 59 районов и двух городских округов, а мониторинг обстановки будет вестись постоянно.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

28.07.2020 14:26
krash

идиоты. не ученые а местыне специалисты еще пару месяцев назад сказали, что так будет.
Было резкое похолодание, и померзли лечинки, и говрили, что вся эта гадость примерно до июля будет, а в июле на смену должны были прийти новое поколение - которое ВЫМММЕРЗЛО. причем тут ливни? комары в сырости разводятся.

28.07.2020 14:27
- гость -

Вот это я понимаю! Комарова специалист по комарам. Вот это преданность фамилии

28.07.2020 14:43
- гость -

а где научный сотрудник Гнусов?

28.07.2020 14:48
- гость -

28.07.2020 14:43
- гость -
а где научный сотрудник Гнусов?
К профессору Мошкину поехал.

28.07.2020 14:58
- гость -

С Вашего адреса совсем недавно уже оставляли сообщение.
Попробуйте позже.

Даёшь больше, амик, таких ограничений!

28.07.2020 15:37
- гость -

28.07.2020 14:58
- гость - Я думаю что мы с вами все же можем решить вопрос за 5 баксов?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
15:39
В Госдуме намерены ввести обязательную регистрацию собак 0
15:26
Ставшая федеральной трасса в Алтайском крае сэкономит региону миллиарды рублей 0
15:12
В алтайском онкодиспансере зафиксировали новую вспышку коронавируса 4
15:05
Свыше 13,5 тысячи пациентов с COVID-19 умерли в России 0
14:56
В Барнауле нашли кальянные, которые нарушают "ковидный" запрет 1
14:45
Данила Козловский отдохнул в Алтайском крае 7
14:31
"Динамо-Барнаул" делает ставку на опыт. Состав клуба пополнили возрастные футболисты 0
14:21
Ученые объяснили, почему в Сибири стало меньше комаров и мошек 6
14:10
Алтайским предпринимателям расскажут, как не потерять деньги при торговле за рубежом 0
13:58
Молодая сотрудница банка оформила крупный кредит на пенсионера из Барнаула 1
13:46
Фигуристка Юлия Липницкая впервые показала дочь 1
13:34
Драка на Старом базаре в Барнауле. Что произошло и почему все закончилось трагедией? 58
13:15
Число заболевших коронавирусом в Горном Алтае перевалило за 1,5 тысячи 0
13:02
Как будут учиться школьники Алтайского края с 1 сентября 2020 года? 24
12:51
Водитель "Волги" сбил молодого человека в Барнауле 17
12:39
Без визы и справки. В АТОР обозначили правила въезда туристов в Турцию 4
12:25
Мошенники похитили 50 тысяч рублей у пенсионера из Алтайского края 0
12:10
121 новый случай заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 16
12:06
Барнаульцы взяли баллончики с краской и дали бой наркоторговле 9
11:55
Виктор Томенко обсудил с инвестором вложение почти 3 млрд рублей 6
11:40
Microsoft перестанет обновлять Windows 10 два раза в год 1
11:29
Дал 2,5 млн полковнику. Стало известно, за что задержан алтайский депутат Кондратьев 5
11:19
Жильцы ряда домов в Барнауле получили горячую воду 1
11:05
Алтайский сельчанин угнал служебную машину, устроил ДТП и сбежал 1
10:55
Алтайский кузнец создаст награды для премии "Главные женщины 2020" 2
10:42
Россиянам пообещали реальный рост пенсий 16
10:30
Стало известно, когда "Динамо-Барнаул" начнет новый сезон 1
10:18
Зарплатные ожидания жителей Алтайского края снизились 6
10:06
Потенциально опасный астероид приближается к Земле 4
09:56
140-летнее здание выставили на торги в Алтайском крае 2
09:44
Ущерб от засухи хозяйствам Алтайского края оценили в 700 млн рублей 3
09:31
Когда отмечают День крещения Руси и что нельзя делать в этот праздник 9
09:20
Спасатели восемь часов искали заблудившуюся пенсионерку в барнаульском лесу 22
09:08
Глава ВОЗ предупредил об ускорении пандемии коронавируса в мире 2
08:57
А я в воду войду. Где в Барнауле опасно купаться и почему там тонет так много людей? 0
08:43
Житель Алтая изнасиловал пенсионерку в присутствии мужа-инвалида 15
08:31
Во Вьетнаме заявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса 7
08:17
В гостиницах Алтайского края впервые поселилось более 700 тысяч человек 1
08:02
Еще одна компания Михаила Галустяна обанкротилась 12
07:49
Жительница алтайского села разгромила дом пенсионерки из-за 170 рублей 1
07:34
Выплатят ли по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет в августе? 15
07:18
Экс-глава антидопинговой лаборатории призвал отстранить Россию от Олимпиады 34
07:03
Во время сдачи ЕГЭ в Алтайском крае никто из участников не заразился COVID-19 10
06:47
Тимати уходит из Black Star 3
06:32
От гениального до мерзкого. Подборка неоднозначного дизайна 3
06:15
Названы самые заметные симптомы развития сердечных болезней 1
06:01
Грозы и туманы. О погоде в Алтайском крае 28 июля 0
23:45
Такой день. Смертельная драка у Старого базара и двое сбитых детей 0
23:31
Алтайские энергетики отремонтировали больше сетей, чем планировали 0
23:10
В Минпросвещения рассказали о формате нового учебного года 3

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.