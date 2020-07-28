В июле жители сибирских регионов, в том числе и Алтайского края, отметили резкое снижение численности комаров и мошек.
С чем связано такое явление, объяснила в эфире "Вести Новосибирск" старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Людмила Петрожицкая.
По ее словам, причиной тому неблагоприятные погодные условия. В одних регионах гибели гнуса способствовала аномально жаркая погода и засуха, в то время как в других – ливни. В числе последних оказалась и Новосибирская область.
"В начале июня по востоку и северо-востоку Новосибирской области прошли проливные дожди, что не способствовало активной жизни комаров, – уточнила Петрожицкая. – Личинок было очень много, но из-за неблагоприятных условий произошло их резкое снижение".
Стоит отметить, что в Алтайском крае заранее предсказали снижение численности гнуса. Соответствующий прогноз amic.ru еще в начале июня озвучила член Русского энтомологического общества Людмила Комарова.
По ее словам, снижению количества комаров должны способствовать жаркая и ветреная погода, засуха и ночные заморозки.
Как ранее писал amic.ru, 10 июля губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации на территории региона в связи с засухой. Режим действует в границах 59 районов и двух городских округов, а мониторинг обстановки будет вестись постоянно.
Комментарии
идиоты. не ученые а местыне специалисты еще пару месяцев назад сказали, что так будет.
Было резкое похолодание, и померзли лечинки, и говрили, что вся эта гадость примерно до июля будет, а в июле на смену должны были прийти новое поколение - которое ВЫМММЕРЗЛО. причем тут ливни? комары в сырости разводятся.
Вот это я понимаю! Комарова специалист по комарам. Вот это преданность фамилии
а где научный сотрудник Гнусов?
28.07.2020 14:43
- гость -
а где научный сотрудник Гнусов?
К профессору Мошкину поехал.
С Вашего адреса совсем недавно уже оставляли сообщение.
Попробуйте позже.
Даёшь больше, амик, таких ограничений!
28.07.2020 14:58
- гость - Я думаю что мы с вами все же можем решить вопрос за 5 баксов?