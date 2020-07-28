Ставшая федеральной трасса в Алтайском крае сэкономит региону миллиарды рублей

Передача трассы А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан в федеральную собственность позволит перенаправить на региональные дороги более 3,5 млрд рублей. Об этом пишет "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59".
Как ранее сообщал amic.ru, первоначально объект должен был стать федеральным в 2027 году, но благодаря инициативе губернатора Виктора Томенко перевод удалось осуществить на семь лет раньше.
Протяженность объекта – около 400 километров и на его содержание ежегодно требуется около 600 миллионов рублей. Во второй половине 2020 года на содержание автодороги выделят около 200 миллионов рублей.
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