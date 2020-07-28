Свыше 13,5 тысячи пациентов с COVID-19 умерли в России

За последние сутки в России выявили 5 395 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а суммарное количество больных достигло 823 515. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Из больниц, по данным на 28 июля, выписали 8 888 человек, а общее число выздоровевших составляет 612 217. С подтвержденным коронавирусом умерло еще 150 пациентов, из них трое в Алтайском крае. Всего с начала пандемии зарегистрировано 13 504 летальных исхода.
В пятерке по наибольшему суточному числу заболевших оказались Москва (674), Свердловская область (209), Ханты-Мансийский АО (187), Санкт-Петербург (164) и Мурманская область (164).
Как ранее писал amic.ru, за прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердили 121 случай заболевания. С данным показателем регион занял 13-е место в России по суточному приросту инфицированных.
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