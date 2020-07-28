Жесткая авария с участием двух грузовиков произошла в Алтайском крае

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей произошло во вторник, 28 июля, в Поспелихинском районе, сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
Авария случилась около 10:30 на трассе Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан в пяти километрах от станции Озимая. 46-летний водитель Isuzu во время движения в сторону Барнаула нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части и врезался в грузовик Scania с прицепом, который в этот момент стоял у светофора в месте проведения дорожных работ.
В результате водителя Isuzu с травмами различной степени тяжести госпитализировали. По факту ДТП идет проверка, полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.
Комментарии
" нарушил правила расположения автомобиля на проезжей" о_О письнюки от бога
Это называется, про щелкал кое чем и въехал в жопу.
Может зверёк какой-нибудь перебегал.
Да. Очнитесь водители. Переутомление .