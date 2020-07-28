Врачи рассказали о состоянии перенесшей инсульт Елены Кондулайнен

Российская актриса Елены Кондулайнен перенесла инсульт и теперь находится в палате интенсивной терапии, сообщает Mash.
По информации издания, врачи не наблюдают положительной динамики выздоровления. Наоборот, состояние артистки ухудшилось.
У нее диагностированы сосудистое поражение головного мозга, острое нарушение мозгового кровообращения и заторможенность речи.
Напомним, Кондулайнен госпитализировали 24 июля. Ей стало плохо во время произнесения тоста в ресторане.
Актриса известна по ролям в сериале "Интерны", также фильмах "8 первых свиданий" и "Даун Хаус".
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