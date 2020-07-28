В Барнауле нарисовали портрет Юрия Гагарина высотой в пять этажей

Барнаульский художник с альпинистской подготовкой Павел Валишевский украсил стену многоквартирного дома на улице Эмилии Алексеевой портретом космонавта Юрия Гагарина.
Дополнили рисунок, который растянулся примерно на пять этажей, знаменитой фразой первого космонавта: "Поехали!" Так как увидеть все при работе на высоте невозможно, поэтому рисовать приходилось, заполняя каждую клетку отдельно.
В настоящее время арт-объект уже полностью завершен. Об этом свидетельствует информация в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
Ранее Павел нарисовал портрет летчика в центре города, проект "Аквариум" на ул. Смирнова. Теперь он украсит еще один дом. Команда художника уже приступила к работе.
Комментарии
А это откуда скопипастили:
Барнаульский художник с альпинистской подготовкой Павел Валишевский украсил стену многоквартирного дома на улице Эмилии Алексеевой портретом знаменитого алтайского космонавта Германа Титова. ?
Это точно Гагарин?
На фото - Гагарин (даже подписано), а пишут про Титова...
Наоборот хотела спросить это точно титов?
Кстати, достоверно известно, что в момент запуска корабля Гагарин не говорил - "Поехали"
Это говорил Королев.
А какая связь между Гагариным и этим домом?
18.53
А нужна ли вам связь? Просто классно
Просто классно
Чего в этом классного? С художественной точки зрения это совсем отстой. Где-то на уровне граффитистов.
Достаточно посмотреть как оформляли дома в СССР. Хоть и темы были не оригинальные, но качество на высоте.
Что за желание- все обхамить, комплексы на неудавшуюся жизнь?
Прости нас, Юра! Мы всё прос@@ли!
Причем тут Гагарин на потоке? Рисовал бы Г. Титова, там хоть одноимённая улица рядом с этим домом есть.
Что за желание- все обхамить, комплексы на неудавшуюся жизнь?
А вы сравните сами. Вот например. https://www.amic.ru/news/249985/ При этом сразу делайте поправку что эти шедевры по 60 лет без ремонта весят. Или вот