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В Барнауле нарисовали портрет Юрия Гагарина высотой в пять этажей

, ИА "Амител"
Изображение первого космонавта появилось на стене многоэтажки
Фото: vk.com/barneos22

Фото: vk.com/barneos22

Барнаульский художник с альпинистской подготовкой Павел Валишевский украсил стену многоквартирного дома на улице Эмилии Алексеевой портретом космонавта Юрия Гагарина. 

Дополнили рисунок, который растянулся примерно на пять этажей, знаменитой фразой первого космонавта: "Поехали!" Так как увидеть все при работе на высоте невозможно, поэтому рисовать приходилось, заполняя каждую клетку отдельно.

В настоящее время арт-объект уже полностью завершен. Об этом свидетельствует информация в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее Павел нарисовал портрет летчика в центре города, проект "Аквариум" на ул. Смирнова. Теперь он украсит еще один дом. Команда художника уже приступила к работе.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

28.07.2020 18:37
- гость -

А это откуда скопипастили:
Барнаульский художник с альпинистской подготовкой Павел Валишевский украсил стену многоквартирного дома на улице Эмилии Алексеевой портретом знаменитого алтайского космонавта Германа Титова. ?

28.07.2020 18:42
- гость -

Это точно Гагарин?

28.07.2020 18:48
- гость -

На фото - Гагарин (даже подписано), а пишут про Титова...

28.07.2020 18:49
- гость -

Наоборот хотела спросить это точно титов?

28.07.2020 18:50
- гость -

Кстати, достоверно известно, что в момент запуска корабля Гагарин не говорил - "Поехали"
Это говорил Королев.

28.07.2020 18:53
- гость -

А какая связь между Гагариным и этим домом?

28.07.2020 19:07
гость

18.53
А нужна ли вам связь? Просто классно

28.07.2020 19:15
- гость -

Просто классно

Чего в этом классного? С художественной точки зрения это совсем отстой. Где-то на уровне граффитистов.

28.07.2020 19:17
- гость -

Достаточно посмотреть как оформляли дома в СССР. Хоть и темы были не оригинальные, но качество на высоте.

28.07.2020 19:19
гость

Что за желание- все обхамить, комплексы на неудавшуюся жизнь?

28.07.2020 19:20
- гость -

Прости нас, Юра! Мы всё прос@@ли!

28.07.2020 19:23
- гость -

Причем тут Гагарин на потоке? Рисовал бы Г. Титова, там хоть одноимённая улица рядом с этим домом есть.

28.07.2020 19:29
- гость -

Что за желание- все обхамить, комплексы на неудавшуюся жизнь?

А вы сравните сами. Вот например. https://www.amic.ru/news/249985/ При этом сразу делайте поправку что эти шедевры по 60 лет без ремонта весят. Или вот

https://www.amic.ru/project/all/mosaico/images/tild3039-3636-4666-b539-306633623439__vd6c0006.jpg

28.07.2020 19:31
- гость -

https://www.amic.ru/project/all/mosaico/images/tild3235-6666-4262-b130-656161303632__photo_20160609_153955.jpg

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