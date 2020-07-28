Две женщины пострадали в аварии рядом с Телецким озером

Фото: МВД по Республике Алтай
Две жительницы Горно-Алтайска получили травмы при аварии на 16 километре автодороги Р-256 "Подъезд к озеру Телецкое", сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
ДТП случилось вечером 27 июля на территории Майминского района. Правоохранители выяснили, что 31-летняя автолюбительница не справилась с управлением автомобиля Suzuki Escudo.
В результате машина съехала в кювет, а ее водитель и 55-летняя пассажирка получили телесные повреждения. Им оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.
По факту аварии полицейские проводят проверку. В частности, установлено, что на момент аварии водитель иномарки была трезвой.
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