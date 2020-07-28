Уровень безработицы в России в июне вырос до 6,3%

Уровень безработицы в России в июне повысился до 6,3% с 6,1% в мае, пишет ТАСС со ссылкой на материалы ЦБ РФ.
По информации регулятора, численность безработных за месяц выросла на 100 тысяч человек. При этом количество обращений в службу занятости продолжает расти. За месяц этот рост составил 600 тысяч человек. Во многом это обусловлено увеличением максимального пособия по безработице до 12,1 тысячи рублей, а также выплатой "детских" пособий и введением упрощенной системы проверки данных заявителей.
Как писал amic.ru, реальные располагаемые доходы россиян за второй квартал 2020 года упали на 8%. Это падение оказалось рекордным как минимум с начала 2013 года, а по старой методологии расчета такими темпами доходы граждан не снижались с 1999 года.
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