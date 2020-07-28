Эксперт рассказал, почему россиянам вредно пить вино

Главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Владимир Ковальзон рассказал порталу "Радио Sputnuk", почему россиянам вредно пить вино. По его словам, в России отсутствует многолетняя винная культура, которая сформирована в странах Европы, поэтому напиток наносит больше вреда организму наших соотечественников.
"Во Франции, Италии и Испании – там все знают, какое вино и когда надо пить. Там люди разбираются в сортах винограда и понимают, к какой еде какое вино подходит. У них есть винная культура. <...> У россиян от вина часто бывает изжога, поэтому они не любят натуральные вина. У нас их считают кислыми, а у европейцев организм адаптирован к этому", – сказал эксперт.
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