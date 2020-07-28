Евро превысил 85 рублей впервые с апреля

Курс евро обновил максимум по отношению к рублю с апреля, превысив отметку 85 рублей.
По данным Московской биржи на 16:30 мск, европейская валюта поднялась на 1,12 рубля и составила 85,19 рубля.
Также рубль ослаб и по отношению к американскому доллару. Курс этой валюты укрепился на 1,04 рубля и достиг отметки 72,61 рубля.
Напомним, что в марте 2020 года евро обновил свой четырехлетний рекорд и достиг 85 рублей. Тогда обвал рубля начался 6 марта после развала сделки ОПЕК+.
Ранее аналитики озвучили сроки выхода российской экономики из кризиса. По их подсчетам, России на это потребуется как минимум четыре года, тогда как большинство других государств выйдут на докризисный уровень уже к 2022 году.
Комментарии