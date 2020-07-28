Полицейские задержали барнаульца, который варил коноплю в лесу

Полицейские задержали 28-летнего жителя Барнаула, которого подозревают в хранении марихуаны, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Как рассказал подозреваемый, он нарвал коноплю в лесу для личного употребления. Для этого он разжег костер и попытался приготовить смесь в металлическом ковше, но в неудачный для него момент его обнаружил наряд ППС.
В общей сложности у мужчины изъяли 256 граммов марихуаны. Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде. В отношении него правоохранители возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что полицейские изъяли более 400 кустов конопли у жителя Алтайского края. Мужчина специально посеял семена этого растения, чтобы в дальнейшем его употребить.
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