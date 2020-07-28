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Полицейские задержали барнаульца, который варил коноплю в лесу

, ИА "Амител"
Возбуждено уголовное дело
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Полицейские задержали 28-летнего жителя Барнаула, которого подозревают в хранении марихуаны, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Как рассказал подозреваемый, он нарвал коноплю в лесу для личного употребления. Для этого он разжег костер и попытался приготовить смесь в металлическом ковше, но в неудачный для него момент его обнаружил наряд ППС.

В общей сложности у мужчины изъяли 256 граммов марихуаны. Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде. В отношении него правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что полицейские изъяли более 400 кустов конопли у жителя Алтайского края. Мужчина специально посеял семена этого растения, чтобы в дальнейшем его употребить.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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