Родители детей от 16 лет подали коллективный иск к Путину из-за выплат

Штаб муниципального депутата Юлии Галяминой подал коллективный иск родителей к президенту России Владимиру Путину, сообщает телеканал "Дождь".
Причиной обращения в Верховный суд назвали "нарушение прав детей в возрасте 16-18 лет". Истцы утверждают, что это следует из указов о выплатах единовременных выплатах на детей в возрасте до 16 лет.
"Имея намерение оказать поддержку семьям с детьми, незаконно и несправедливо лишать семьи с детьми от 16 до 18 лет государственной поддержки в период пандемии, особенно учитывая, что в указанном возрасте детям требуется больший объем питания по сравнению с детьми более младшего возраста, взрослые размеры одежды, необходимы затраты на подготовку к ГИА и ЕГЭ", – гласит текст иска.
Инициаторы обращения в суд утверждают, что все дети имеют равные права, из чего, по их оценке, следует и право получения тех же выплат.
Как ранее писал amic.ru, президент РФ Владимир Путин во время обращения 23 июня объявил о дополнительной единовременной выплате семьям с детьми. Аналогичный указ российский лидер подписывал и 11 мая.
Комментарии
Ишь какие - все им на халяву подавай.
Никто вам ничего не должен.