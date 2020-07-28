Такой день. Многомиллионный ущерб от засухи и реакция Томенко на драку в Барнауле

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 28 июля. Без коронавируса.
Ущерб от засухи хозяйствам Алтайского края составил 700 млн рублей. В общей сложности посевы погибли на площади более 150 тысяч гектаров, а пострадали от этого 209 хозяйств из 30 районов региона.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал драку на Старом базаре в Барнауле, во время которой погиб человек. Глава региона назвал случившееся "вопиющим случаем" и "недопустимой жестокостью", а также выразил уверенность, что виновные должны быть наказаны по всей строгости закона. Тем временем 38-летнего боксера, ставшего участником драки, взяли под стражу.
Зарплатные ожидания жителей Алтайского края с начала 2020 года снизились. Теперь в регионе готовы работать менее чем за 30 тысяч рублей, хотя еще в начале года этот показатель был выше.
Звезда шестого сезона "Викингов" и "Легенды № 17" Данила Козловский отдохнул в Алтайском крае. Актер побывал в Белокурихе, где гулял по терренкуру и катался на квадроцикле.
Стало известно, за что задержан депутат АКЗС Всеволод Кондратьев. Выяснилось, что еще в октябре 2015 года парламентарий передал через посредника 2,5 млн рублей полковнику одного из силовых ведомств Сибири, который сейчас сам находится под следствием.
29 и 30 июля на некоторых трассах Алтайского края снова перекроют движение из-за военных колонн. Ограничения будут длиться по несколько часов.
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