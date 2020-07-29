Алтайская чиновница получила реальный срок за взяточничество

Главному специалисту отдела лицензирования управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры вынесли приговор по делу о взятках на 2,5 млн рублей.
"С сентября 2015 года по декабрь 2018 года осужденная регулярно получала взятки за незаконные действия и бездействия в отношении организаций, занимающихся реализацией алкогольной продукции, в частности, за несоставление в отношении них материалов по делам об административных правонарушениях. За этот период на ее расчетный счет были перечислены в виде взятки свыше 2,5 млн рублей", – проинформировала пресс-служба региональной прокуратуры.
Центральный районный суд Барнаула признал женщину виновной по статье "Получение взятки". Ей назначили наказание в виде трех лет исправительной колонии общего режима.
Комментарии
Воры одалели.
Безграмотные комментаторы тоже.