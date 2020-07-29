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"Он был трезвый". Экс-супруга боксера рассказала про драку на Старом базаре в Барнауле

, ИА "Амител"
Женщина уверена, что Старцев не собирался убивать оппонента
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Бывшая жена экс-боксера, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, прокомментировала Mash резонансную драку на Старом базаре в Барнауле.

"Старцев Михаил ни на кого не нападал. Он был трезвый. Девушки были трезвые. А эта компания — они были все пьяны, — рассказала Оксана. — После того как этот с палкой нанес удары девушке, тогда Старцев попытался к него эту палку забрать, потому что он реально наносил удары. У них есть тоже повреждения. Они обращались в больницы. У них есть заключения о повреждениях".

Женщина абсолютно уверена, что умысла убивать человека у боксера не было. По ее словам, на видео с места происшествия четко видно, что он ударил Павла Рохлова после того, как тот поднял руку на девушку.

"Парень, который погиб, наносит удар Лилии Ворогушиной, и только после этого был однократный удар Старцева, — уточнила бывшая жена боксера. — Естественно, никакого умысла убить человека не было. Удар был вскользь. Естественно, он ударился при падении головой".

Эта версия похожа на ту, что рассказала журналистам чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина. Спортсменка также утверждает, что смертельный удар был нанесен в ответ на рукоприкладство по отношению к ней.

Ранее вдова погибшего заявила, что считает Лилию Ворогушину соучастницей убийства. О резонансном преступлении высказался даже губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он подчеркнул, что "реакция должна быть жесткой", а виновные – "ответить по всей строгости закона".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

29.07.2020 08:24
- гость -

Взрослые люди. А ведут себя как подростки. Устроили драку. А в итоге несколько жизней загублено

29.07.2020 08:29
- гость -

Пока одна.

29.07.2020 08:43
- гость -

бывшая и нынешняя пассии договорились!

29.07.2020 08:45
- гость -

мне одной не понятно что делала девушка в драке?
это нормально? она ведет себя как мужик. вот и получила палкой.
в драке нет половой принадлежности.
кому прилетело тот и молодец.

сидела бы себе за столиком , ничего не было

29.07.2020 08:47
- гость -

Таааак! Теперь становится понятно, кто был в белом сарафане! Барина не сдадут. А что скажут не совсем легальные бывшие жёны(ну, если были конечно) ?

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