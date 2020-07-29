В Приморье обнаружили кишечную палочку в барнаульской говядине

В четырех партиях говядины от производителя из Барнаула, поставленных в Приморье, обнаружили кишечную палочку, сообщает Prim.news.
Проверку провела Приморская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора. В каждой из проб специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки и превышение уровня бактериальной обсемененности в 300 раз, что является нарушением Технического регламента "О безопасности мяса и мясной продукции".
Как считают эксперты, нарушения вызваны плохой обработкой оборудования или неправильными условиями хранения и перевозки продукта. Результаты внесены в государственные информационные системы "Веста" и "Сирано" и переданы в федеральные ведомства ветеринарной службы.
Комментарии
Уже и с мясом Алтайские производители обхекаться умудрились....
09:29 Смотря в каких условиях его перевозили. До Приморья отсюда еще доехать нужно.
слышал я, если тару мыть, то и палочек всяких не будет, ески туши едут в грязном холодильнике - это вопросы к перевозчику, а не производителю