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В Приморье обнаружили кишечную палочку в барнаульской говядине

, ИА "Амител"
Количество бактерий превышало допустимый уровень в 300 раз
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В четырех партиях говядины от производителя из Барнаула, поставленных в Приморье, обнаружили кишечную палочку, сообщает Prim.news.

Проверку провела Приморская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора. В каждой из проб специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки и превышение уровня бактериальной обсемененности в 300 раз, что является нарушением Технического регламента "О безопасности мяса и мясной продукции".

Как считают эксперты, нарушения вызваны плохой обработкой оборудования или неправильными условиями хранения и перевозки продукта. Результаты внесены в государственные информационные системы "Веста" и "Сирано" и переданы в федеральные ведомства ветеринарной службы.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

29.07.2020 09:29
- гость -

Уже и с мясом Алтайские производители обхекаться умудрились....

29.07.2020 10:57
- гость -

09:29 Смотря в каких условиях его перевозили. До Приморья отсюда еще доехать нужно.

29.07.2020 11:12
Filin

слышал я, если тару мыть, то и палочек всяких не будет, ески туши едут в грязном холодильнике - это вопросы к перевозчику, а не производителю

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