Российский губернатор объяснил, почему не может снизить себе зарплату

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, почему не может снизить себе зарплату, как это, например, сделал экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
"Сергей Иванович Фургал понизил зарплату губернатора с какой-то большой очень суммы типа миллиона рублей до 400 тысяч рублей, и люди это оценили, считают, что он молодец. Я тоже считаю, что он молодец. У меня зарплата 200 тысяч, я не могу ее опустить. Не потому, что мне не хватает денег, у меня их достаточно. От моей зарплаты зависит вся дальнейшая линейка моих подчиненных. Если у меня будет зарплата меньше, то и все остальные будут получать меньше", – заявил Орлов во время прямого эфира в своем аккаунте в Instagram.
Как уже сообщал amic.ru, Фургала задержали по подозрению в организации заказных убийств предпринимателей в 2000-х годах. Сейчас он находится в московском СИЗО Лефортово. Владимир Путин уволил хабаровского губернатора в связи с утратой доверия и назначил врио главы региона Михаила Дегтярева. Из-за задержания Фургала с 11 июля в Хабаровске проходят несанкционированные митинги в его поддержку.
Комментарии
Всё правильно и логично. Как же они будут о россии- матушке то думать, если с утреца икорки черной не вкусят....
Зажрались!
А вот посадить бы их на пару жареных яичек с утра и чашку чая, может бы и зашевелились
29.07.2020 09:58
- гость -
200 тыс не такая большая ЗП, чтобы с утреца черную икорочку кушать.
Обидно за хабаровчан, что они ведутся на такие популлистские понты - губер снизил себе зарплату. Значит, либо уже наворовал, либо собирается наворовать. А вообще-то за такую ответственную и квалифицированную работу нужно достойно платить.
10:05
- гость -
Ты же бот, на Хабаровск и производные реагируешь?
Жалко что Фуркал убийцей оказался.А то бы правил ещё и снижал бы и дальше зарплаты чиновникам.
10:15
- гость -
Жалко что Фуркал убийцей оказался
Поясни за Фургала убийцу, сможешь?
Законы РФ также незыблемы как законы природы. Аминь!
10:20
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Ищи кому это выгодно.С далёких времён люди пользуются этим постулатом.
В данном случае появились и вновь открытые факты:свежие показания свидетелей, а также аудио- и видеоматериалы.
В данном случае появились и вновь открытые факты:свежие показания свидетелей, а также аудио- и видеоматериалы.
а пока был депутатом не находилось ни показаний, ни аудио- и видеоматериалов...
и куда только раньше компетентные органы смотрели )))
Впервые слышу, что от зп начальника зависит зп подчиненного. У них классность отменили уже? Это все равно, что от зарплаты генерала зависит зарплата рядового.
10:56
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Во-первых, появились вновь открывшиеся обстоятельства.
А во-вторых,сидит он сейчас под арестом в Москве не по той "давней причине".
Есть какой-то "свежий" повод.Что это за повод-сие великая загадка,разгадку которой мы вряд ли узнаем.Народ вышел на улицы,желая узнать правду.Не дождётся!
А такому высокопоставленному чиновнику как губернатор надо следовать курсом Кремля(ему государство за это деньги платит),следить за руками и шлифовать базар.
От моей зарплаты зависит вся дальнейшая линейка моих подчиненных.
Да ну ладно и никак прямо не понизить. Может юристов своих уволить, а других нанять, они расскажут как
Есть какой-то "свежий" повод.
повод утрата доверия, хотя ранее доверие оказывалось шпроту)))