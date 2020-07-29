Издание Far Out Magazine опубликовало рейтинг из 11 лучших фильмов всех времен, который составил режиссер Квентин Тарантино.
Возглавляет список картина "Хороший, плохой, злой" 1966 года. Затем идут "Рио Браво" Говарда Хоукса, "Прокол" Брайана де Пальмы, драма "Таксист" Мартина Скорсезе, фильм 1940 года "Его девушка Пятница", боевик "Король-боксер", немой фильм "Ящик пандоры", "Кэрри", комедия "Только ваш", "Пять гробниц по пути в Каир" и "Челюсти".
"Когда речь идет о режиссерах 1960-х годов, которые больше всего повлияли на кинематограф 1990-х и 2000-х годов, я считаю, что Леоне указывает путь к современному кинопроизводству. Вы не проходите мимо Леоне, вы начинаете с него", – сказал Тарантино.
Комментарии
Не знаю, но у меня совсем другой список.