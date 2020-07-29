Центр "Мой бизнес" вошел в тройку лучших гарантийных организаций Сибири

Алтайский центр "Мой бизнес" занял третье место среди сибирских региональных гарантийных организаций, которые поддерживают малый и средний бизнес. По этим показателям Алтайский край обходят только Новосибирская и Иркутская области.
За прошедшие полгода центр "Мой бизнес" предоставил поручительства для 49 предприятий на сумму 262,6 млн рублей. Это на 114% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такая поддержка позволила алтайским компаниям привлечь заемные средства в размере 892,3 млн рублей (это на 189% больше в сравнении с 2019 годом).
"В первом полугодии этого года Советом Фонда был расширен перечень видов финансирования, за которые Фонд предоставляет поручительства. С апреля список дополнен договорами займа, и сразу два региональных фонда поддержки малого и среднего предпринимательства стали нашими партнерами и включились в работу. Кроме того, для предприятий ряда отраслей, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19, Фонд утвердил специальные условия гарантийной поддержки с максимальным плечом гарантий до 70% от суммы кредита независимо от его цели, рассмотрение заявок для таких компаний происходит в течение одного рабочего дня", – отметил руководитель центра "Мой бизнес" Антон Слободчиков.
"Мой бизнес" обладает гарантийным капиталом в размере 736,1 млн рублей, что стало одним из крупнейших показателей в Сибирском федеральном округе. Благодаря этому центр поддержки бизнеса может обеспечить лимит поручительств в размере 3,6 млрд руб. для региональных предпринимателей.
"Также фонд для всех компаний-инвесторов предлагает сегодня рассрочку по оплате комиссии за услугу поручительства, сохраняя при этом по большинству категорий бизнеса минимально возможные рамки (0,5% годовых)", – информирует руководитель центра "Мой бизнес" Антон Слободчиков.
Общая сумма действующего портфеля поручительств фонда МСП в Алтайском крае – 872,5 млн рублей, общий объем выданных гарантий – 2,9 млрд рублей, а также общий объем кредитов, выданных под поручительства фонда, – 8 млрд рублей.
Центр "Мой бизнес"
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