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Бармен барнаульского кафе рассказал свою версию смертельной драки на Старом базаре

, ИА "Амител"
По его словам, компания Павла Рохлова до этого громко слушала музыку, а "инвалид" ударил одну из девушек битой по лицу
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Бармен одной из летних веранд на Старом Базаре, ставший очевидцем смертельной драки, рассказал свою версию произошедшего. Аудиозапись разместили в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам сотрудника общепита, первой на место прибыла компания Павла Рохлова. Вместе с девушками они купили воды и перекусить, после чего расположились рядом с летней верандой и включили музыку в автомобиле.

Как объяснил бармен, если на площади появляются люди, громко слушающие музыку и мешающие гостям заведений, то, по правилам, сразу вызывают полицию. В этот раз сотрудники заведения поступили так же. Стражи порядка попросили компанию сделать звук потише и уехали.

Чуть позже прибыл другой участник будущего конфликта – парень с палкой. Он уже был нетрезв, приставал к посетителям, и бармен уже вновь собирался вызвать полицию, однако в это время приехали Михаил Старцев вместе с Лилией Ворогушиной и еще одной девушкой. Между ними и "инвалидом" возник конфликт, в процессе которой последний достал биту, начал кричать и угрожать оппонентам. В итоге битой он попал по лицу одной из девушек.

После завязалась драка, в которую и вмешался Павел Рохлов. Бармен ушел вызывать полицию, а когда вернулся, услышал крик и увидел тело мужчины на земле. Сотрудник заведения заметил, что компания Старцева пытается покинуть место инцидента. Ему удалось их задержать, вскоре прибыли полицейские и врачи.

Позже жена погибшего, поняв, что мужа уже не спасти, села в автомобиль с намерением задавить компанию спортсменов, однако женщину вытащили из машины. Бармен отметил, что парня, который махал с битой, также задержали.

При этом сотрудник заведения подчеркнул, что спортсмены не травили "инвалида" и не приставали к нему, причиной драки стало его вызывающее поведение.

Напомним, что смертельная потасовка у Старого базара произошла в ночь на 27 июля. Из-за удара по голове в ней погиб Павел Рохлов, который попытался разнять участников конфликта. Супруга погибшего обвинила в произошедшем экс-боксера Михаила Старцева, а его подругу Лилию Ворогушину считает соучастницей.

В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности". По решению суда Старцев находится под стражей.

Ранее о резонансном убийстве высказался губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который подчеркнул, что "реакция должна быть жесткой", а Федерация бокса Алтайского края заявила, что участники драки не являются членами организации.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

29.07.2020 10:24
- гость -

ударом биты по лицу не вырубил? слабо верится

29.07.2020 10:25
- гость -

чета непонятно.
все пили воду и ели, почему тогда все пьяные то?

29.07.2020 10:27
Alex1976

А откуда он биту то достал? Если он пришёл с палкой только.

29.07.2020 10:27
- гость -

"Бармен ушел вызывать полицию, а когда вернулся, услышал крик и увидел тело мужчины на земле."

********
он что, пошел набирать дисковый телефон девушке на комутатор???
это называется- я ничего не видел и ничего не знаю. какой же он свидетель?
Сотоварищи задержанного успели запугать его???

29.07.2020 10:28
- гость -

получается боксер заступился за девушку, котрая получила битой по лицу и Павла убил за то что он слушал громко музыку

29.07.2020 10:29
гость

И все белые и пушистые, особенно спортсмены. Адвокату отлично, спортсменов в СИЗО , до окончания следствия!!!

29.07.2020 10:35
- гость -

ааа. так вот как было все...

29.07.2020 10:36
- гость -

..который махал с битой..

29.07.2020 10:39
- гость -

А вчера написали, что трость. Совсем одно и тоже. Трость и бита.

29.07.2020 10:47
- гость -

29.07.2020 10:39
- гость -

завтра окажется, что это было ружье и бабе прикладом по лицу врезал

29.07.2020 10:50
- гость -

из трости достал биту

29.07.2020 10:53
- гость -

29.07.2020 10:47
- гость -

По видео на трость не похоже.

29.07.2020 10:55
- гость -

29.07.2020 10:25
- гость -
чета непонятно.
все пили воду и ели, почему тогда все пьяные то?

Не говорите) пришли ночью на старый базар, чтобы поесть и воды попить.

29.07.2020 10:57
Гость

Ничего себе девушке битой по лицу, и зачем такой хороший парень её вообще с собой возит? А если возит то не раз уже за кого то «заступался»

29.07.2020 10:57
- гость -

По его словам, компания Павла Рохлова

А компания - это он с женой или как?

29.07.2020 10:59
Вован Газетов

Вообщем все хороши, но победила "водка"...

29.07.2020 11:00
Гость

Хорошая такая добрая семейка муж с битой ударил девушку, а жена на машине начала давить людей

29.07.2020 11:01
- гость -

А никого не смущает, что когда муж лежит полуживой, женушка снимает на видио продолжение драки, а не вызывает скорую, не оказывает первую помощь?

29.07.2020 11:08
гiсть

что не так с этим городом? Впрочем, Акинфий предупреждал

29.07.2020 11:10
- гость -

29.07.2020 11:01
- гость -

Если бы не это видео, ничего было бы не доказать. Поэтому все правильно. Да и вряд ли она могла подумать, что уже все...

29.07.2020 11:22
- гость -

что не так с этим городом? Впрочем, Акинфий предупреждал
Баран Аул, чё не понятно-то....

29.07.2020 11:23
- гость -

29.07.2020 10:59
Вован Газетов
Вообщем все хороши, но победила "водка"...

кто все?

у нас не запрещено спиртное. и музыку слушать тоже можно, представляете?

а вот лупить по лицу и по голове досмерти нельзя.
разницу не чуете?

29.07.2020 11:24
- гость -

29.07.2020 11:22
- гость -
что не так с этим городом? Впрочем, Акинфий предупреждал
Баран Аул, чё не понятно-то....

просто вся деревня в город переехала
это чисто колхозные привычки выйдем проговрим
драки
как в сельпо

29.07.2020 11:30
prosto

29.07.2020 11:10
- гость -
там было много желающих поснимать, а уж как она уливается сейчас муженек любимый, что ж не пошла помогать ему, а поперлась дальше в конфликты, да потому что для них драки не в первый раз, а сейчас себя выставляет белой пушистой, я не спорю, вторая сторона не права, но зачем все с ног на ноги переворачивать, надо объективно оценивать случившиеся, парня уже все равно не вернуть, но и врать не хорошо и выставлять ситуацию с удобной для себя только стороны считаю тоже не правильно. Вот скажите зачем она ПОРЯДОЧНАЯ женщина, мать, жена , полезла в драку незнакомых ей людей? Вызови полицию, охрану, так нет надо космы подергать в пьяном угаре.

29.07.2020 11:37
- гость -

29.07.2020 11:30
prosto

полез разнимать ее муж.
ну она тоже полезла.
зачем драку эту вообще спортсмены инициировали? руки чесались и ноги? ну и чесали бы друг об дружку. в спортзале или на траве, как бывает

29.07.2020 11:39
- гость -

хорош умничать.
если вы до конца следствия занимаете чью-то сторону, то значит вы представитель этой стороны - заинтересованы, либо просто горлопаны!
вы с кем-то из списка участников знакомы лично? сказали же на видео и бармен, что с палкой чувак весь вечер выпрашивал-провоцировал. если бы вашу знакомую при выходе из такси ударили палкой в область лица-плеча, вы бы стали вести себя спокойно-рассудительно?? Вы (три человека) подъехали и выходите из авто, вам (одному) прилетает палкой, подбегает толпа (шум-гам не понятно кто за кого, зачем) - ваши действия?

29.07.2020 11:40
prosto

если они не полезли в драку, а вызвали полицию, "инвалид" с боксером разобрались бы без жертв

29.07.2020 11:42
гость

Спортсмену башкой своей думать надо было,хотя там думать нечем все отбито напрочь
Отсидит лет 15 может поймет

29.07.2020 11:45
- гость -

29.07.2020 11:39
- гость -

не просто так по фейсу ей прилетело, ой не просто так.

29.07.2020 11:46
- гость -

29.07.2020 11:40
prosto


ну вот вы сами и ответили на свое сообщение

бабы эти , вместе со старцевым на инвалида напирали, даже повалили его.
чтобы полиции сдать?

29.07.2020 11:47
- гость -

вот он, господин случай.. лучше бы павла в обезьянник полиция забрали. целее был.

29.07.2020 11:51
Артем

Страшно человек погиб.....

29.07.2020 11:52
- гость -

В суде разберутся.А невольному убийце с этим жить.

29.07.2020 11:53
гость

Такое ощущение, что туда все подъехали побыковать. Место такое, располагающее. Там бы полиции подежурить, но у них дел много. Наверное дежурили в более опасных местах

29.07.2020 11:54
гость

Сотрудник заведения заметил, что компания Старцева пытается покинуть место инцидента. Ему удалось их задержать

Лихой сотрудник заведения, всю компанию спортсменов задержал. Как при таком орле такое произошло

29.07.2020 11:54
Злая гостья

Был с палкой, но достал биту (из кармана?). Драка между человеком с битой и компанией бывших боксеров закончилась смертью постороннего от побоев, что снято на видео.

29.07.2020 11:59
гiсть

лучше бы павла в обезьянник полиция забрали. целее был.
---
это было бы беззаконие. за громкую музыку? тем более со слов бармена, он сделал тише и они уехали

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