Бармен барнаульского кафе рассказал свою версию смертельной драки на Старом базаре

Бармен одной из летних веранд на Старом Базаре, ставший очевидцем смертельной драки, рассказал свою версию произошедшего. Аудиозапись разместили в паблике "Инцидент Барнаул".
По словам сотрудника общепита, первой на место прибыла компания Павла Рохлова. Вместе с девушками они купили воды и перекусить, после чего расположились рядом с летней верандой и включили музыку в автомобиле.
Как объяснил бармен, если на площади появляются люди, громко слушающие музыку и мешающие гостям заведений, то, по правилам, сразу вызывают полицию. В этот раз сотрудники заведения поступили так же. Стражи порядка попросили компанию сделать звук потише и уехали.
Чуть позже прибыл другой участник будущего конфликта – парень с палкой. Он уже был нетрезв, приставал к посетителям, и бармен уже вновь собирался вызвать полицию, однако в это время приехали Михаил Старцев вместе с Лилией Ворогушиной и еще одной девушкой. Между ними и "инвалидом" возник конфликт, в процессе которой последний достал биту, начал кричать и угрожать оппонентам. В итоге битой он попал по лицу одной из девушек.
После завязалась драка, в которую и вмешался Павел Рохлов. Бармен ушел вызывать полицию, а когда вернулся, услышал крик и увидел тело мужчины на земле. Сотрудник заведения заметил, что компания Старцева пытается покинуть место инцидента. Ему удалось их задержать, вскоре прибыли полицейские и врачи.
Позже жена погибшего, поняв, что мужа уже не спасти, села в автомобиль с намерением задавить компанию спортсменов, однако женщину вытащили из машины. Бармен отметил, что парня, который махал с битой, также задержали.
При этом сотрудник заведения подчеркнул, что спортсмены не травили "инвалида" и не приставали к нему, причиной драки стало его вызывающее поведение.
Напомним, что смертельная потасовка у Старого базара произошла в ночь на 27 июля. Из-за удара по голове в ней погиб Павел Рохлов, который попытался разнять участников конфликта. Супруга погибшего обвинила в произошедшем экс-боксера Михаила Старцева, а его подругу Лилию Ворогушину считает соучастницей.
В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности". По решению суда Старцев находится под стражей.
Ранее о резонансном убийстве высказался губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который подчеркнул, что "реакция должна быть жесткой", а Федерация бокса Алтайского края заявила, что участники драки не являются членами организации.
Комментарии
ударом биты по лицу не вырубил? слабо верится
чета непонятно.
все пили воду и ели, почему тогда все пьяные то?
А откуда он биту то достал? Если он пришёл с палкой только.
"Бармен ушел вызывать полицию, а когда вернулся, услышал крик и увидел тело мужчины на земле."
********
он что, пошел набирать дисковый телефон девушке на комутатор???
это называется- я ничего не видел и ничего не знаю. какой же он свидетель?
Сотоварищи задержанного успели запугать его???
получается боксер заступился за девушку, котрая получила битой по лицу и Павла убил за то что он слушал громко музыку
И все белые и пушистые, особенно спортсмены. Адвокату отлично, спортсменов в СИЗО , до окончания следствия!!!
ааа. так вот как было все...
..который махал с битой..
А вчера написали, что трость. Совсем одно и тоже. Трость и бита.
29.07.2020 10:39
- гость -
завтра окажется, что это было ружье и бабе прикладом по лицу врезал
из трости достал биту
29.07.2020 10:47
- гость -
По видео на трость не похоже.
29.07.2020 10:25
- гость -
чета непонятно.
все пили воду и ели, почему тогда все пьяные то?
Не говорите) пришли ночью на старый базар, чтобы поесть и воды попить.
Ничего себе девушке битой по лицу, и зачем такой хороший парень её вообще с собой возит? А если возит то не раз уже за кого то «заступался»
По его словам, компания Павла Рохлова
А компания - это он с женой или как?
Вообщем все хороши, но победила "водка"...
Хорошая такая добрая семейка муж с битой ударил девушку, а жена на машине начала давить людей
А никого не смущает, что когда муж лежит полуживой, женушка снимает на видио продолжение драки, а не вызывает скорую, не оказывает первую помощь?
что не так с этим городом? Впрочем, Акинфий предупреждал
29.07.2020 11:01
- гость -
Если бы не это видео, ничего было бы не доказать. Поэтому все правильно. Да и вряд ли она могла подумать, что уже все...
что не так с этим городом? Впрочем, Акинфий предупреждал
Баран Аул, чё не понятно-то....
29.07.2020 10:59
Вован Газетов
Вообщем все хороши, но победила "водка"...
кто все?
у нас не запрещено спиртное. и музыку слушать тоже можно, представляете?
а вот лупить по лицу и по голове досмерти нельзя.
разницу не чуете?
29.07.2020 11:22
- гость -
что не так с этим городом? Впрочем, Акинфий предупреждал
Баран Аул, чё не понятно-то....
просто вся деревня в город переехала
это чисто колхозные привычки выйдем проговрим
драки
как в сельпо
29.07.2020 11:10
- гость -
там было много желающих поснимать, а уж как она уливается сейчас муженек любимый, что ж не пошла помогать ему, а поперлась дальше в конфликты, да потому что для них драки не в первый раз, а сейчас себя выставляет белой пушистой, я не спорю, вторая сторона не права, но зачем все с ног на ноги переворачивать, надо объективно оценивать случившиеся, парня уже все равно не вернуть, но и врать не хорошо и выставлять ситуацию с удобной для себя только стороны считаю тоже не правильно. Вот скажите зачем она ПОРЯДОЧНАЯ женщина, мать, жена , полезла в драку незнакомых ей людей? Вызови полицию, охрану, так нет надо космы подергать в пьяном угаре.
29.07.2020 11:30
prosto
полез разнимать ее муж.
ну она тоже полезла.
зачем драку эту вообще спортсмены инициировали? руки чесались и ноги? ну и чесали бы друг об дружку. в спортзале или на траве, как бывает
хорош умничать.
если вы до конца следствия занимаете чью-то сторону, то значит вы представитель этой стороны - заинтересованы, либо просто горлопаны!
вы с кем-то из списка участников знакомы лично? сказали же на видео и бармен, что с палкой чувак весь вечер выпрашивал-провоцировал. если бы вашу знакомую при выходе из такси ударили палкой в область лица-плеча, вы бы стали вести себя спокойно-рассудительно?? Вы (три человека) подъехали и выходите из авто, вам (одному) прилетает палкой, подбегает толпа (шум-гам не понятно кто за кого, зачем) - ваши действия?
если они не полезли в драку, а вызвали полицию, "инвалид" с боксером разобрались бы без жертв
Спортсмену башкой своей думать надо было,хотя там думать нечем все отбито напрочь
Отсидит лет 15 может поймет
29.07.2020 11:39
- гость -
не просто так по фейсу ей прилетело, ой не просто так.
29.07.2020 11:40
prosto
ну вот вы сами и ответили на свое сообщение
бабы эти , вместе со старцевым на инвалида напирали, даже повалили его.
чтобы полиции сдать?
вот он, господин случай.. лучше бы павла в обезьянник полиция забрали. целее был.
Страшно человек погиб.....
В суде разберутся.А невольному убийце с этим жить.
Такое ощущение, что туда все подъехали побыковать. Место такое, располагающее. Там бы полиции подежурить, но у них дел много. Наверное дежурили в более опасных местах
Сотрудник заведения заметил, что компания Старцева пытается покинуть место инцидента. Ему удалось их задержать
Лихой сотрудник заведения, всю компанию спортсменов задержал. Как при таком орле такое произошло
Был с палкой, но достал биту (из кармана?). Драка между человеком с битой и компанией бывших боксеров закончилась смертью постороннего от побоев, что снято на видео.
лучше бы павла в обезьянник полиция забрали. целее был.
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это было бы беззаконие. за громкую музыку? тем более со слов бармена, он сделал тише и они уехали