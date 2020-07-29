В Барнаульском зоопарке в День тигра выгуляют львят и тигрят

В честь Международного дня тигра в барнаульской "Лесной сказке" пройдет показательное кормление хищников, а также выгул тигрят и львят на мини-ферме, сообщает пресс-служба зоопарка.
Праздник, который отмечают в среду, 29 июля, учредили в 2010 году на международном форуме "Тигриный саммит" в Санкт-Петербурге, посвященном проблеме сохранения популяции этого вида животных. Инициаторами праздничной даты выступили 13 государств, в которых еще обитают тигры.
В честь этого "Лесная сказка" подготовила несколько мероприятий для посетителей. 29 июля в 12 часов сотрудники зоопарка проведут показательное кормление тигров, а в 18 часов – выгуляют маленьких львят и тигрят на мини-ферме.
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