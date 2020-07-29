В Алтайском крае полиция раскрыла серию краж почтовых посылок

В Алтайском крае сотрудники транспортной полиции раскрыли серию краж почтовых посылок, сообщает региональное ЛУ МВД России на транспорте.
В ходе обысков стражи порядка изъяли более 500 предметов, среди которых есть головные уборы, платья, часы, косметика, бижутерия, комплектующие для компьютеров и прочее. В частности, среди изъятого обнаружены два телефона.
По предварительным данным, посылки должны были дойти к алтайским адресатам в период с января по май 2020 года.
Фотографии найденных вещей размещены здесь. Следователи транспортной полиции просят всех узнавших свои посылки обратиться в Алтайское линейное управление МВД России по телефонам: +7 (999) 331-46-24 или +7 (963) 509-27-04.
Комментарии
Пожалуйста научите работать сотрудников по псевдокредитам! Ну что за отписки присылаете, вы сами то читали что пишите людям, которых защищаете??? "Не будем возбуждать против вас дело" - вы серьезно? К вам за защитой люди идут, вы ответы от микрофинансов получаете где черным по белому все ясно и понятно!!!
Максимальный срок этим скотам, чтобы другим неповадно было!