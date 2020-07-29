Рекордная жара в Сибири привела к экологической катастрофе в Арктике

Рекордная жара в Сибири привела к ускоренному таянию льдов в Арктике, сообщает "Тайга.инфо".
Напомним, что в 2020 году метеорологи зафиксировали в Сибири необычайно высокие температуры. Анализ причин показал, что изменение климата происходит из-за деятельности человека и различных природных происшествий, в том числе и лесных пожаров. При этом тенденция к потеплению сохранится в ближайшие годы.
Только в первой половине июля таяние льда достигло 13 млн гектаров, что приблизительно равно размерам Омской области. Из-за этого танкеры с газовым топливом с Ямала по Северному морскому пути начали отправляться 18 мая – на месяц раньше обычного. Для сравнения: в прошлом году газовозы пошли только 28 июня.
По мнению экспертов, таяние может замедлиться, если над Арктикой установится облачная и штормовая погода. Однако пока солнце продолжает светить на льды, сокращение покрова продолжится, и к сентябрю его протяженность может снизиться до рекордно низких показателей 2012 года.
Комментарии
И в чем катастрофа то? Не очень понятно из статьи. Установятся там осенью морозы и снова всё замерзнет.
Че опять мы чтоли виноваты?
Всегда так. Москва мутит всякие разгоны облаков, от этого страдает Сибирь то аномальными заморозками то жарой......от этого таят льды Арктике, а крайние Сибиряки...вы там не попутали ниче? А? Москалята....
Ага прям за 2020 год Сибирь растопила Арктику, годами человек, типа разумный, уничтожает природу, выкачивая и выкапывая полезные ископаемые и углеводы, вырубая и сжигая леса, а виновата Сибирь.
krash
Мы замкадыши вот и весь сказ. Обнести забором этот гадюшник под названием масквабад и пусть они там поживут без остальной страны.
Очередной вброс вранья от местной жёлтой прессы???
Сброс через речку Обь в Ледовитый океан использованных резиновых перчаток, масок, пузырьков пластмассовых от дезинфицирующей жидкости
Мы замкадыши вот и весь сказ. Обнести забором этот гадюшник под названием масквабад и пусть они там поживут без остальной страны.------------------------ Если ИХ забором обнести как же мы харчеваться будем маЦква же нас кормит, опять же дотации всякие, аль высказывания мАсквачей в интернетах не читали?!!!!
Выброс одного вулкана больше, чем выбросы углекислого газа всего человечества за весь период существования. Деятельность человека у них виновата. Распил бабла вся эта шумиха по потеплению
Как потеплело, так и похолодает! Эта синусоида вечная, однако сколько проходимцев от науки на этом кормится.