В России готовятся к массовому использованию автомобильных алкозамков

Министерство промышленности и торговли РФ планирует до конца года разработать концепцию использования алкозамков. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".
Алкозамок – это прибор, который не допускает запуск двигателя без проверки водителя через алкотестер. Если человек пьян, то автомобиль просто не будет на него реагировать. По информации издания, концепцию внедрения алкозамков рассмотрят до 1 октября, а до конца года будет проработан вопрос внедрения таких приборов в серийные модели.
Эксперты отмечают, что идея несет в себе две проблемы: первая – подорожание автомобилей, а вторая – наличие пьяных пассажиров, которые могут запутать систему.
Комментарии
А если уехал на природу за километров 700 от цивилизации и эта хрен взглючила - авторы этой фигни поедут её чинить побыстрому?!?!
Коробку автомат сделать не могут до сих пор.
Кнопки связи sos не работают.
Здравствуй новый геморой
С пьнством бороться не могут. Слабоки.
Ну вот, кто то из друзей пересидента бизнес новый замутил!
29.07.2020 14:00
- гость -
Кто вам такое сказал, в СССР коробка автомат прекрасно работала на автобусах ЛИАЗ, сейчас есть разработанная коробка для тазовских моделей и лучше чем аналогичные импортные которые ставят на тазы, вот только никому они не нужны от слова совсем, им же проще говнецо старое импортное прикупить и поставить.
14:08, если что-то хорошее никому не нужно, такое ли оно хорошее?
Ну теперь начнется... сертификация, обязательное техобслуживание, ежегодная поверка, единственный лицензированный поставщик в России...
Проверку на знание правил дорожного движения обязательно вмонтировать
(наличие пьяных пассажиров, которые могут запутать систему)
Воооот... Что-то мне подсказывает... Придумают трубку (шланг) непомерной ширины и засунут в рот водителю. Пока он в неё дышит - мотор работает, выплюнул трубку - мотор заглох. Наконечники на шланг сделают одноразовые, менять каждые 2 часа. Покупать только оригиналы (дубликаты не подходят) и только в сертифицированных точках продажи. Воооот... А каждый год перед техосмотром сдавать на месяц на поверку и за 5 тыщ получать сертификат соответствия...
"Министерство промышленности и торговли РФ" - этим все сказано! Наплевать им на суть! Они только о прибыли в свои карманы думают! Любой мыслящий человек понимает, что в этот алкозамок можно подать воздух с резиновой груши, ну или попросить подуть другого человека. Это очередное выкачивание денег из карманов народа на благо богатеев!