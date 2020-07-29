Почти 500 миллионов рублей направят на обновление детских поликлиник в Алтайском крае

В Алтайском крае в 2020 году на ремонт детских поликлиник направят почти 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Более чем 210 млн рублей потратят на капитальный ремонт 24 детских медицинских учреждений в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Еще 283 миллиона предусмотрено на приобретение мебели и медицинского оборудования. Работы пройдут в медучреждениях 21 района, а также в Рубцовске и двух поликлиниках Барнаула.
Как отметили в Минздраве региона, работа по ремонту и созданию комфортных условий в детских поликлинических больницах началась три года назад, и за это время в Алтайском крае преобразились 58 медорганизаций.
В прошлом году удалось отремонтировать 17 поликлиник. Изменения касаются не только внешнего вида помещений, но и принципов работы: в регионе активно внедряют технологии бережливого производства. Благодаря этому и у медработников, и у пациентов есть возможность экономить время и силы, подчеркивают в Минздраве.
Комментарии
5 Поликлинику на Эмилии Алексеевой отремонтируйте пожалуйста.
На П.Сухова лежала с ребенком в 2006г(Это что-то было).В прошлом году поранила руку,на выходных нарывать стала-поехали в травмпункт в эту же больницу-за это время ничего не поменялось,ободранные стены,туалет в ужасном состоянии-врачей,которые вынуждены работать в таких условиях
3 поликлиника на чкалова стала в разы лучше
на прудских тоже хорошо сделали