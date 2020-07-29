Полиция и камеры появятся на Старом базаре в Барнауле после смертельной драки

Администрация Барнаула после драки на Старом базаре заявила об усилении контроля за безопасностью в районе. Об этом пресс-служба мэрии сообщила в своем Telegram-канале.
В мэрии отметили, что разбираться в случившемся и искать виновных должны правоохранительные органы, а задача властей – сделать так, чтобы подобное больше не происходило, поэтому принято решение об усилении контроля за безопасностью.
В частности, в районе Старого базара появятся дополнительные камеры видеофиксации. Также прорабатывается вопрос установки стационарного пункта полиции и, как следствие, усиление патрулирования в районе улицы Мало-Тобольской и площади Баварина.
Комментарии
Очередные глупые идеи людей в погонах. Кто же даст гарантию, что следующее подобное преступление будет тут же, а не в другом месте?
У нас мест таких куча по городу, везде камеры будут ?
После хохла на БМВ, мусара ленинский патрулировали не больше месяца
29.07.2020 16:38
Жоржик
Не,только в тех,на которые Томенко обратит внимание.Вишь как все чиновные жо...у рвут!
В Москве все в камерах, что случится- сразу несколько видео. У нас столько денег нет. Людей надо воспитывать,и не на "Пусть говорят"
В Москве все в камерах, что случится- сразу несколько видео.
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Очень часто случается, что в день происшествия "камеры не работали". Так что наличие камер не гарантия.
29.07.2020 16:38
Жоржик
У нас мест таких куча по городу, везде камеры будут ?
Точно!!!!!!!!!!!!
После аварии на БМВ Ленина х Никитина обещали, что весь пр-т Ленина будет увешан камерами. Как не было, так и нет камер. Как гоняли гонщики по пр-ту Ленина, так и гоняют. По ощущениям их в стало в разы больше, чем было. Видимо новое поколение подросло. Дорогу страшно переходить даже на зеленый свет.
их послали за порядком следить а не подглядывать
Правильно, поставят камеры чтобы можно было потом аж с нескольких ракурсов и в отличном качестве смотреть как обрыганы убивают ваших близких.
Никак не пойму-по какому принципу набирают во власть?