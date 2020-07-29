Правительство перераспределит более 9 млрд рублей между регионами на льготы по ЖКХ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о перераспределении между регионами более 9 млрд рублей на предоставление гражданам льгот по оплате ЖКХ. Документ опубликован на сайте правительства.
Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляют отдельным категориям граждан, среди которых ветераны, инвалиды, а также люди, ставшие жертвами радиационных или техногенных катастроф. Они оплачивают половину от полной стоимости, а оставшуюся часть на себя берет государство.
Финансирование программы проходит из федерального бюджета. В 2020 году на эти цели выделено более 106 млрд рублей. Алтайский край из общей суммы получит чуть более 1,35 млрд.
Комментарии
В смысле? "Они оплачивают половину от полной стоимости, а оставшуюся часть на себя берет государство".
Оплачивают льготники коммуналку полностью полностью, возврат им идет от уплаченной суммы в денежном выражении.
Не вводите в заблуждение людей.
Лучше не повышали каждый год тарифы. У Мельниченко (СГК) яхта за за 400 миллионов евро и не одна.
Красиво жить не запретишь.