Настала она – пора яблок. Наливные, румяные, сладкие: если сил есть их уже не остается, то можно сделать себе приятности на зиму. Например, яблочное варенье. Это не только вкусное, но и очень полезное лакомство. Ведь в этих фруктах большое количество полезных веществ и витаминов. Собрали интересные рецепты яблочного варенья, которые советуем попробовать повторить дома.
Яблоки "белый налив" с черной смородиной, корицей и какао
Что потребуется?
- яблоки "белый налив" – 1 кг
- черная смородина – 100 г
- сахар – 600 г
- лимонный сок – 2 ст. л.
- ванильный сахар – 0,5 пачки
- корица молотая – 0,5 ч. л.
- какао-порошок – 1 ст. л.
- вода – 200 мл
Как готовить?
Яблоки промыть, нарезать кубиками, выложить в миску и полить соком лимона. Оставить на 2-3 часа. Переложить в кастрюлю и добавить воды, потомить на минимальном огне в течение 30 минут периодически помешивая. Ввести молотую корицу и ягоды черной смородины, перемешать и довести до кипения. Добавить какао, перемешать и варить 5 минут. Разлить по подготовленным банкам в горячем виде и плотно закупорить крышками.
Яблочное варенье с апельсинами
Что потребуется?
- яблоки – 1 кг
- апельсины – 1 кг
- сахар – 2 кг
- вода – 1 ст.
Как готовить?
Яблоки нарезать дольками и удалить семена. Апельсины очистить от кожуры и нарезать дольками. Сварить сироп из сахара и воды, прокипятив его 10 минут. В кипящий сироп выложить фрукты, трижды довести до кипения и остудить. Разлить варенье по стерилизованным сухим банкам и закатать.
Варенье-пятиминутка
Что потребуется?
- очищенные яблоки – 1 кг
- сахар – 150-200 г
Как готовить?
Нарезать яблоки кусочками и засыпать сахаром. Оставить на час, периодически перемешивать. После появления сока яблоки выложить в кастрюлю и довести до кипения на слабом огне, постоянно помешивая. Затем разложить в стерилизованные банки и закатать.
Варенье из яблок в духовке
Что потребуется?
- яблоки – 1 кг
- сахар – 150-200 г
Как готовить?
Яблоки пересыпать сахаром и поставить посудину в духовку со средним жаром. Периодически нужно открывать и перемешивать. Когда сахар полностью растворится, а яблоки станут полупрозрачными, разложить варенье по стерилизованным банкам и закатать.
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