Психолог рассказала, как легко похудеть и при этом сэкономить

Еда, которую вы берете на работу из дома, позволит не только прилично сэкономить, но и похудеть. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала психолог Варвара Зародина.
По ее словам, если человек на работе съел ту еду, которую взял с собой заранее, то после он не станет докупать другие продукты на перекус, а в компании коллег ограничится чашкой кофе. Кроме того, считает специалист, ланч-боксы позволяют брать с собой комплексный обед, это поможет правильно питаться без вреда для фигуры.
"Когда человек это съедает, то он съедает ровно то, что запланировал и не более. И это хорошо", – сказала Зародина.
Комментарии
Жрать нужно меньше
а если ничего не брать из дома и не покупать - ваще экономия. Не понимаю людей, таскающих жратву с собой.
А ты это скажи людям, которые по 12 часов работают. Причем физически. Дура. Все психологи это паразиты и бездельники.
30.07.2020 08:34
Filin
Не понимаю людей, которые ходят куда-то на обеды. Я знаю, как я готовила, на чем я это готовила. И, да, я придерживаюсь ПП. Что позволяет мне долгие годы держать вес в норме.