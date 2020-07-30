Россиян предупредили о вреде холодного чая

В Роскачестве рассказали о том, чем вредны холодные чаи и кофе в жару. Главный минус – эти напитки очень калорийны.
Чтобы скрыть горечь, в холодный кофе добавляют много сахара, сливки, а иногда в составе напитка могут быть различные стабилизаторы и подсластители. Что касается холодного чая, то иногда в одной банке такого напитка может содержаться до 50 граммов сахара, а это максимально допустимая суточная доза.
В ведомстве порекомендовали готовить холодный чай дома, положив в него мяту, лимон или другие добавки по вкусу. Так можно контролировать количество сахара, которое потребляется с напитками в жару.
Комментарии
что это за бред? Бурда в баночке - чай?
Чё за бред как можно выпить стакан чегото когда там 50гр сахара - слипнется же всё напрочь?!