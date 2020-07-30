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Россиян предупредили о вреде холодного чая

, ИА "Амител"
Роскачество не рекомендует утолять жажду этим напитком
Фото: pinterest.ru

Фото: pinterest.ru

В Роскачестве рассказали о том, чем вредны холодные чаи и кофе в жару. Главный минус – эти напитки очень калорийны. 

Чтобы скрыть горечь, в холодный кофе добавляют много сахара, сливки, а иногда в составе напитка могут быть различные стабилизаторы и подсластители. Что касается холодного чая, то иногда в одной банке такого напитка может содержаться до 50 граммов сахара, а это максимально допустимая суточная доза. 

В ведомстве порекомендовали готовить холодный чай дома, положив в него мяту, лимон или другие добавки по вкусу. Так можно контролировать количество сахара, которое потребляется с напитками в жару.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

30.07.2020 08:22
Filin

что это за бред? Бурда в баночке - чай?

30.07.2020 08:48
месный

Чё за бред как можно выпить стакан чегото когда там 50гр сахара - слипнется же всё напрочь?!

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