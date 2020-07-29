Четверг, 30 Июль, 00:17

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,23
€ 84,91
18°

828990 +5475
Обь
225см -6


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеПолезный городКоронавирус на Алтае
Новости

Стали известны подробности столкновения маршрутки и грузовика в Барнауле

, ИА "Амител"
На момент ДТП в автобусе не было пассажиров

Фото: "Инцидент Барнаул"

Пострадавших в столкновении маршрутки и грузовика на Речном вокзале в Барнауле нет, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Инцидент произошел около 18 часов на площади Баварина, 8. По предварительным данным, 54-летний водитель грузового автомобиля Fiat допустил столкновение с микроавтобусом маршрута № 144 под управлением 49-летнего мужчины. В результате удара автобус откинуло и перевернуло. На место прибыли сотрудники ГИБДД, пожарные и скорая помощь

К счастью, на момент ДТП в салоне автобуса не было пассажиров, а водители обоих автомобилей не пострадали.

По данному факту сотрудники полиции назначили проверку.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
23:54
Такой день. Похороны Павла Рохлова и депутат, который лишился квартиры в Москве 0
23:37
Председатель Госдумы поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов 0
23:06
Стали известны подробности столкновения маршрутки и грузовика в Барнауле 0
22:51
Цены на курортах Турции выросли после объявления о возобновлении авиасообщения 0
22:30
Больше 100 сотрудников алтайского МЧС стали донорами крови 0
22:05
Суд лишил жену алтайского депутата квартиры в Москве за 65 миллионов рублей 5
21:48
Голикова рассказала о начале нового учебного года в российских школах и вузах 0
21:35
Женщина, которая насмерть сбила шестилетнего ребенка в Новоалтайске, не признает вину 1
21:09
Житель Барнаула забыл полмиллиона рублей в продуктовой тележке 4
20:52
Роспотребнадзор рассказал о возможном появлении в России новых штаммов гриппа 0
20:30
Долги жителей Барнаула и Рубцовска за горячую воду и тепло выросли почти на треть 0
20:09
В Белоруссии силовики задержали наемников из российской ЧВК Вагнер 10
19:47
Хроника коронавируса Алтайского края. День 122 0
19:28
Маршрутка перевернулась в результате ДТП в Барнауле 1
19:04
Барнаульцы пожаловались на улицу, которую невозможно перейти после дождя 0
18:52
Одну из улиц Барнаула на целый месяц перекроют для движения автомобилей 1
18:31
Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается сложной 8
18:06
Специалисты СГК завершили ремонт системы горячего водоснабжения в Рубцовске 0
17:53
Мошенники предложили алтайской пенсионерке компенсацию за лекарства и обманули ее 0
17:40
Правительство перераспределит более 9 млрд рублей между регионами на льготы по ЖКХ 3
17:28
Участника банды налетчиков на платежный центр в Барнауле осудили на 10 лет 1
17:15
Михаил Ефремов отказался давать показания по смертельному ДТП 10
17:03
Птицы начали улетать из Алтайского края раньше срока 14
16:51
Российская вакцина от коронавируса будет готова к 15 августа 0
16:38
"Осталось потерпеть немножко": фитнес-центры Алтая готовят к открытию в августе 12
16:26
Полиция и камеры появятся на Старом базаре в Барнауле после смертельной драки 15
16:13
Почти 500 миллионов рублей направят на обновление детских поликлиник в Алтайском крае 3
16:01
За сутки в России выявили почти 5,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом 0
15:50
Смертельной дракой в Барнауле заинтересовались в "Пусть говорят" 11
15:38
По стопам Робин Гуда. Правда ли, что ворованные деньги будут отдавать пенсионерам? 6
15:27
Сергей Миронов предложил приравнять конечности бойцов к оружию после драки в Барнауле 15
15:14
В Барнауле волонтеры расчистили от мусора участок под мостом на Новом рынке 1
15:02
Аккаунт в поддержку экс-боксера Михаила Старцева появился в Instagram 49
14:49
Стало известно, как отпразднуют День ВДВ в Барнауле 3
14:35
АлтГТУ опубликовал прогноз результатов зачисления абитуриентов 1
14:18
Депутат АКЗС оценил передачу в федеральную собственность кулундинской трассы 2
14:05
Жителей Алтайского края чаще других в России обманывали при трудоустройстве 1
14:04
Турция нам снится, Алтай – не заграница. Почему пандемия не спасла российский туризм 1
13:53
В России готовятся к массовому использованию автомобильных алкозамков 10
13:41
В Турцию, Великобританию и Танзанию можно. Правила въезда для российского туриста 2
13:29
В Барнауле на Лесном тракте загорелся "КамАЗ" 0
13:16
Город для жизни. Секс-шопов в Барнауле больше, чем похоронных бюро 7
13:04
Центр "Мой бизнес" вошел в тройку лучших гарантийных организаций Сибири 0
12:55
В Барнауле прощаются с Павлом Рохловым, погибшим в драке на Старом базаре. Фото 46
12:39
Рекордная жара в Сибири привела к экологической катастрофе в Арктике 12
12:25
Более 200 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае 5
12:20
Алтайские врачи освоили информационные технологии для лечения COVID 6
12:08
Министр спорта Алтая высказался о резонансной драке на Старом базаре в Барнауле 10
11:56
В США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса 5
11:44
В Алтайском крае полиция раскрыла серию краж почтовых посылок 8

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.