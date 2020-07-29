Стали известны подробности столкновения маршрутки и грузовика в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул"
Пострадавших в столкновении маршрутки и грузовика на Речном вокзале в Барнауле нет, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
Инцидент произошел около 18 часов на площади Баварина, 8. По предварительным данным, 54-летний водитель грузового автомобиля Fiat допустил столкновение с микроавтобусом маршрута № 144 под управлением 49-летнего мужчины. В результате удара автобус откинуло и перевернуло. На место прибыли сотрудники ГИБДД, пожарные и скорая помощь
К счастью, на момент ДТП в салоне автобуса не было пассажиров, а водители обоих автомобилей не пострадали.
По данному факту сотрудники полиции назначили проверку.
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