Председатель Госдумы поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у некоторых депутатов, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу Госдумы.
Проверкой займется Комитет по безопасности и противодействую коррупции и Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах. Информацию для проверки должен предоставить Центризбирком.
"Если же информация не подтвердится, вопрос возникнет уже к тем, кто распространяет недостоверную информацию. Нельзя допускать, чтобы такие обвинения предъявлялись необоснованно", – приводит пресс-служба слова Володина.
Председатель подчеркнул, что в соответствии с принятыми поправками к Конституции России такие обвинения являются серьезными.
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