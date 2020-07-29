Такой день. Похороны Павла Рохлова и депутат, который лишился квартиры в Москве

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 29 июля. Без коронавируса.
Жену алтайского депутата Владимира Попова лишили квартиры за 65 миллионов рублей в Москве. Семья чиновника не смогла подтвердить источник доходов.
Женщина, которая села за руль пьяной и сбила шестилетнего мальчика в Белоярске, не признает своей вины.
Птицы начали раньше времени улетать из Алтайского края. Черные стрижи уже покинули регион. На очереди ласточки.
Смертельной дракой на Старом базаре заинтересовались на Первом канале. На похоронах Павла Рохлова, которые прошли сегодня, заметили оператора шоу "Пусть говорят".
Волонтеры очистили от мусора участок под Новым мостом в Барнауле. Всего активистам удалось собрать 300 мешков отходов.
Жители Алтайского края чаще других оказывались обманутыми при трудоустройстве. Чаще всего людям обещали большие зарплаты, которых не оказывалось на деле.
В Барнауле построят новый торговый центр. Он будет расположен между "Европой" и "Лентой".
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