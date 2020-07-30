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Новости

"Лес – наше богатство". Житель Алтайского края показал вырубку реликтового леса

, ИА "Амител"
По словам мужчины, деревья вырубают для строительства
Фото: фрагмент видео Сергея Кунщикова

Фото: фрагмент видео Сергея Кунщикова

Житель села Гуселетово Романовского района пожаловался на вырубку окрестного леса. Видео со спиленными деревьями он разместил в "Одноклассниках".

По словам очевидца, некая барнаульская фирма собирается заготовить порядка 20 тысяч кубометров древесины, вырубив деревья на площади 15 квадратных километров. При этом под пилу идет лишь лес хорошего качества, который можно использовать в строительстве, а некоторые сосны росли не один десяток лет.

"И это мы проголосовали за поправки в Конституцию. Лес – наше богатство", – говорит автор видео.

Местные жители уверены, что вырубленный лес вывозится на Павловский деревообрабатывающий комбинат, который они связывают с семьей бывшего губернатора Алтайского края Александра Карлина.

Как сообщает Telegram-канал "Алтайские крайности", фактом вырубки уже заинтересовались в Министерстве природы края.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

30.07.2020 06:33
Как то так

"И это мы проголосовали за поправки в Конституцию. Лес — наше богатство" НАШЕ и дальше идут известные фамилии. Сейчас расскажут что лес всё равно пропадёт, сгниёт, гусеницы сожрут.

30.07.2020 06:45
- гость -

Санитарные рубки.

30.07.2020 06:49
- гость -

Санитарные рубки - это когда вырубаются старые и больные деревья. А теперь зайди в лес и открой глаза!

30.07.2020 06:57
Как то так

30.07.2020 06:45
- гость -
Санитарные рубки.

Одни хворостинки после таких рубок стоят

30.07.2020 07:21
- гость -

Лес это не Ваше богатство!!!

30.07.2020 07:26
месный

Лес поспел, ага?

30.07.2020 08:18
гость

Павловский ДОЛ теперь должен высаживать за каждое срубленное дерево два! И не просто так, а с контролем в 5 лет!

30.07.2020 08:31
- гость -

Пару недель назад отдыхал на соленом озере в Гуселетово. Тоже бросилось в глаза - бесконечные караваны груженых лесовозов. Вырубки прямо на опушке деревни.

30.07.2020 09:20
Под санкциями

Конституцию нагнули, верховенство внутреннего закона над внешними утвердили, что теперь мешает вернуть вышку для педофилов, убийц-рецидивистов, коррупционеров и таких вот особо крупных вредителей?

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