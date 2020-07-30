"Лес – наше богатство". Житель Алтайского края показал вырубку реликтового леса

Житель села Гуселетово Романовского района пожаловался на вырубку окрестного леса. Видео со спиленными деревьями он разместил в "Одноклассниках".
По словам очевидца, некая барнаульская фирма собирается заготовить порядка 20 тысяч кубометров древесины, вырубив деревья на площади 15 квадратных километров. При этом под пилу идет лишь лес хорошего качества, который можно использовать в строительстве, а некоторые сосны росли не один десяток лет.
"И это мы проголосовали за поправки в Конституцию. Лес – наше богатство", – говорит автор видео.
Местные жители уверены, что вырубленный лес вывозится на Павловский деревообрабатывающий комбинат, который они связывают с семьей бывшего губернатора Алтайского края Александра Карлина.
Как сообщает Telegram-канал "Алтайские крайности", фактом вырубки уже заинтересовались в Министерстве природы края.
Комментарии
"И это мы проголосовали за поправки в Конституцию. Лес — наше богатство" НАШЕ и дальше идут известные фамилии. Сейчас расскажут что лес всё равно пропадёт, сгниёт, гусеницы сожрут.
Санитарные рубки.
Санитарные рубки - это когда вырубаются старые и больные деревья. А теперь зайди в лес и открой глаза!
30.07.2020 06:45
- гость -
Санитарные рубки.
Одни хворостинки после таких рубок стоят
Лес это не Ваше богатство!!!
Лес поспел, ага?
Павловский ДОЛ теперь должен высаживать за каждое срубленное дерево два! И не просто так, а с контролем в 5 лет!
Пару недель назад отдыхал на соленом озере в Гуселетово. Тоже бросилось в глаза - бесконечные караваны груженых лесовозов. Вырубки прямо на опушке деревни.
Конституцию нагнули, верховенство внутреннего закона над внешними утвердили, что теперь мешает вернуть вышку для педофилов, убийц-рецидивистов, коррупционеров и таких вот особо крупных вредителей?