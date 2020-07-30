В России предложили увеличить пособие по безработице в несколько раз

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила Министерству труда повысить минимальный размер пособия по безработице в несколько раз, пишут "Известия".
По информации издания, профсоюзы рассчитывают поднять выплату до прожиточного минимума, а максимальные пособия довести до средней зарплаты в регионе. Если идею поддержат, то выплаты безработным в стране могут составить от 12 до 51 тысячи рублей.
В пресс-службе Минтруда сообщили, что предложения ФНПР будут тщательно изучены. Также в ведомстве отметили, что пособия по безработице не спроектированы, как постоянная замена трудовых доходов. "Это мера поддержки, позволяющая гражданину обеспечить минимальный доход на время поиска работы", – пояснили в ведомстве.
Кроме того, в Минтруде упомянули, что в 2020 году уже повышали пособия безработным из-за напряженности на рынке труда в связи с пандемией коронавируса. Напомним, что минимальные выплаты сейчас составляют 4,5 тысячи рублей, а максимальные – 12,1 тысячи.
Комментарии
офигеть! а зачем тогда работать ? люди за 15-20 тыс работают, а кто то от 12 до 51 будет получать просто так (месяц отработал уволился и за пособием)! а те кто работает их кормить будут за счет налогов!
Козлик! И ты веришь,ь что кому то полтос отвалит так просто государство,
ну особо приближенным, вполне могут.
Вы тогда зп сначала увеличьте, чтоб они не были ниже пособия по безработице) А то уж совсем дурдом.
Ждём взрывного роста безработных в стране, все на биржу.
его все равно никому не платят. всех футболят.
дадут вакансию сборщика мебели для юриста и типа ты работать не хочешь. не положена выплата
30.07.2020 10:07
- гость -
Козлик! И ты веришь,ь что кому то полтос отвалит так просто государство,
ну особо приближенным, вполне могут.
800
все только на бумаге!!!
стандартная выплата сейчас 700 рублей, все
платят только сокращенным 3 месяца минималку и то из ФОТ предприятия, не от гос-ва.
да нету работы, и сми пишут такое что бы людей в очередной раз завести! биржи труда просят работодателей размещать вакансии которых нет! дальше будет только хуже, не просто так делали поддержку семей с детьми а их 30 млн почти
сколько слышу везде людей сокращают
сейчас пришла сотрудница подписала обходной,
это третий обходной на этой неделе.
люди уходят вникуда, хорошие специалисты.
а работы нет, нет нет
Профсоюзы молодцы прям, я вообще то думала, что они о правах работающих должны радеть, а оказывается, работающим и так сойдет, МРОТ минус подоходный и ни в чем себе не отказывайте.
30.07.2020 10:59
это людей по тихому просят уйти с оплатой без скандалов , сами понимаете что человек вникуда не пойдет без причины
Фантики проще перекидывать, рабочие места создать - не царское это дело.
Совет бывалого: постарайтесь уволиться по статье 77 п.1 ч.1 соглашение сторон. Это замалчивается. Пособие будет по максимуму. Только если з/п официальная.
30.07.2020 11:02
ccc
конечно.сокращать никого не хотят, это бабло
по соглашению, да только 2 оклада и все.
Независимые профсоюзы. От кого они не зависят. А почему не в сотни раз? Напечатать, как в США, пару трюликов рублей и вперёд.
Ой, что вы ругаетесь? Это постоянно делают такие вбросы (предложения), что-бы создать иллюзию работы и заботы ведомств. А так очередной раз предложат, очередной раз отклонят, чего вы...