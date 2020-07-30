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В России предложили увеличить пособие по безработице в несколько раз

, ИА "Амител"
Министерство труда рассмотрит предложение профсоюзов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила Министерству труда повысить минимальный размер пособия по безработице в несколько раз, пишут "Известия".

По информации издания, профсоюзы рассчитывают поднять выплату до прожиточного минимума, а максимальные пособия довести до средней зарплаты в регионе. Если идею поддержат, то выплаты безработным в стране могут составить от 12 до 51 тысячи рублей.

В пресс-службе Минтруда сообщили, что предложения ФНПР будут тщательно изучены. Также в ведомстве отметили, что пособия по безработице не спроектированы, как постоянная замена трудовых доходов. "Это мера поддержки, позволяющая гражданину обеспечить минимальный доход на время поиска работы", – пояснили в ведомстве.

Кроме того, в Минтруде упомянули, что в 2020 году уже повышали пособия безработным из-за напряженности на рынке труда в связи с пандемией коронавируса. Напомним, что минимальные выплаты сейчас составляют 4,5 тысячи рублей, а максимальные – 12,1 тысячи.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

30.07.2020 09:55
Козел

офигеть! а зачем тогда работать ? люди за 15-20 тыс работают, а кто то от 12 до 51 будет получать просто так (месяц отработал уволился и за пособием)! а те кто работает их кормить будут за счет налогов!

30.07.2020 10:07
- гость -

Козлик! И ты веришь,ь что кому то полтос отвалит так просто государство,
ну особо приближенным, вполне могут.

30.07.2020 10:11
- гость -

Вы тогда зп сначала увеличьте, чтоб они не были ниже пособия по безработице) А то уж совсем дурдом.

30.07.2020 10:16
Как то так

Ждём взрывного роста безработных в стране, все на биржу.

30.07.2020 10:28
- гость -

его все равно никому не платят. всех футболят.
дадут вакансию сборщика мебели для юриста и типа ты работать не хочешь. не положена выплата

30.07.2020 10:29
- гость -

30.07.2020 10:07
- гость -
Козлик! И ты веришь,ь что кому то полтос отвалит так просто государство,
ну особо приближенным, вполне могут.

800
все только на бумаге!!!

30.07.2020 10:30
- гость -

стандартная выплата сейчас 700 рублей, все
платят только сокращенным 3 месяца минималку и то из ФОТ предприятия, не от гос-ва.

30.07.2020 10:32
ссс

да нету работы, и сми пишут такое что бы людей в очередной раз завести! биржи труда просят работодателей размещать вакансии которых нет! дальше будет только хуже, не просто так делали поддержку семей с детьми а их 30 млн почти

30.07.2020 10:33
ссс

сколько слышу везде людей сокращают

30.07.2020 10:59
- гость -

сейчас пришла сотрудница подписала обходной,
это третий обходной на этой неделе.
люди уходят вникуда, хорошие специалисты.
а работы нет, нет нет

30.07.2020 11:02
- гость -

Профсоюзы молодцы прям, я вообще то думала, что они о правах работающих должны радеть, а оказывается, работающим и так сойдет, МРОТ минус подоходный и ни в чем себе не отказывайте.

30.07.2020 11:02
ccc

30.07.2020 10:59
это людей по тихому просят уйти с оплатой без скандалов , сами понимаете что человек вникуда не пойдет без причины

30.07.2020 11:09
Doka

Фантики проще перекидывать, рабочие места создать - не царское это дело.

30.07.2020 11:28
- гость -

Совет бывалого: постарайтесь уволиться по статье 77 п.1 ч.1 соглашение сторон. Это замалчивается. Пособие будет по максимуму. Только если з/п официальная.

30.07.2020 11:40
- гость -

30.07.2020 11:02
ccc

конечно.сокращать никого не хотят, это бабло
по соглашению, да только 2 оклада и все.

30.07.2020 11:59
- гость -

Независимые профсоюзы. От кого они не зависят. А почему не в сотни раз? Напечатать, как в США, пару трюликов рублей и вперёд.

30.07.2020 12:39
- гость -

Ой, что вы ругаетесь? Это постоянно делают такие вбросы (предложения), что-бы создать иллюзию работы и заботы ведомств. А так очередной раз предложат, очередной раз отклонят, чего вы...

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