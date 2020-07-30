Воспитателя детского сада на Алтае осудят за выпавшего из окна ребенка

Фото: СУ СКР по Республике Алтай
Следователи завершили разбирательство по факту падения ребенка из окна второго этажа детского сада №9 "Солнышко" в Горно-Алтайске, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.
Виновницей случившегося правоохранители называют воспитателя дошкольного учреждения. Ей предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенного вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
Как установили следователи, женщина, нарушив должностную инструкцию не закрыла входную дверь в спальную комнату на втором этаже. Туда зашел оставленный без присмотра трехлетний воспитанник.
Мальчик встал на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал со второго этажа на асфальтированную дорожку.
С черепно-мозговой травмой, переломом костей носа и лба мальчика доставили в республиканскую больницу, где ему оказали медицинская помощь.
Уголовное дело передали в суд. Обвиняемой грозит до года тюрьмы с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет.
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