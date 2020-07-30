Украинец в третий раз заразился коронавирусом

Житель Тернопольской области Украины, который уже дважды переболел коронавирусом, заразился в третий раз. Об этом со ссылкой на начальника регионального управления здравоохранения Владимира Богайчука сообщает региональная государственная администрация.
"Есть больной, заболел уже третий раз. Мы должны понимать, что даже переболевших коронавирусной инфекцией это не защищает от повторного заболевания", – заявил Богайчук.
Как уже писал amic.ru, ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сообщил, что повторных случаев заболевания COVID-19 в регионе не фиксировали.
По последним данным, в Алтайском крае коронавирус выявили у 8893 человек. Скончались 204 пациента с COVID-19.
Комментарии
Добил иммунитет антибиотиками в первые 2 раза.
хорошие у них тесты. не то что у нас, вся симптоматика налицо а тесты отрицательны)))
Назло москалям, не иначе.
Может у него ВИЧ.
Ну вот вам и выработанный иммунитет, ага, и в таком случае какой толк то от вакцины вообще?
Дважды переболел с симптомами или выявляли ПЦР?
30.07.2020 11:28
месный
Ты по одному человеку из другой страны, где практически угробили медицину, не делай выводы.
да это же украинец, что с него взять?
Ну а с другой стороны, 3 раза переболеть и выжить, тоже говорит о чем-то... Для него это не так страшно.
30.07.2020 11:54
- гость -
Ага, а у нас медицину не угробили?
30.07.2020 12:27
- гость -
Ну 4го раза может и хватить уже - лёгкие то у него не бесконечные так-то