На участке одной из улиц Барнаула запретят парковку автомобилей

На участке улицы Эмилии Алексеевой в Барнауле запретят парковку машин, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на информацию комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.
"В целях обеспечения безопасности дорожного движения со стороны улицы 10-й Западной в районе здания № 60в по улице Эмилии Алексеевой с 20 августа установят дорожные знаки "Остановка запрещена", – сказано в сообщении.
Ранее amic.ru писал, что с 3 по 31 августа в Барнауле закроют движение машин по улице Пролетарской на участке от дома № 231 до № 233. В это время городские коммунальные службы займутся строительством водопровода.
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