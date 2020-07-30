105 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с COVID-19 сообщил о 105 новых заболевших коронавирусом, выявленных за минувшие сутки. Таким образом, общее число инфицированных с начала эпидемии в регионе достигло 8998 человек.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 39, Бийск – 22, Рубцовск – 6, Новоалтайск и Тальменский район – по 5, Бийский и Первомайский районы – по 4, Смоленский район – 3, ЗАТО Сибирский, Яровое, Волчихинский, Целинный и Шелаболихинский районы – по 2, Заринск, Алтайский, Рубцовский, Егорьевский, Петропавловский, Тюменцевский и Ключевский районы – по одному случаю.
Кроме того, за сутки скончались еще семь пациентов, у которых ранее выявили коронавирус. В целом количество летальных исходов на 30 июля составляет 211. От коронавируса скончались 86 человек, по иным причинам смерти – 122 человека. Три случая находятся на экспертизе.
Как уже сообщал amic.ru, накануне президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране остается сложной. По словам главы государства, "никаких поводов для самоуспокоенности, для того чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет".
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