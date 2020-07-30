Смертельное ДТП произошло на трассе Барнаул – Новосибирск

Фото: пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области
Пассажир легкового автомобиля скончался в результате ДТП на трассе Барнаул – Новосибирск, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Новосибирской области.
Авария произошла накануне вечером, 29 июля, на 118-м километре Чуйского тракта в Черепановском районе.
"25-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan AD, двигалась по автодороге Р-256 со стороны Барнаула в сторону Новосибирска. В пути следования на 118-м километре она выехала на полосу встречного движения и, не справившись с управлением, совершила лобовое столкновение с автомобилем Fiat Ducato под управлением 34-летнего жителя Барнаула", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате аварии 31-летний пассажир Nissan скончался в больнице, водителей обоих авто госпитализировали.
По факту ДТП проходит проверка, правоохранители устанавливают все детали аварии. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Комментарии
Женщина и ПРуль - адская смесь!
Соболезнование родным...
Зато мужик и не пуль дар божий.
Когда дойдёт. Не спешите и не отвлекайтесь за рулём. Соболезную.
Кому надо - ставят обгонные камеры и видят лучше чем водитель с левым рулём. Наличие умений и адекватности жаль не обязательно