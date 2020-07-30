Даниил Бессарабов призвал "деликатно" наказать избивших подростка в Алтайском крае

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал о том, что после его обращения к руководителю регионального СУ СКР Андрею Хвостову ведомство взяло на контроль расследование дела об избиении 14-летнего жителя Камня-на-Оби.
"Ситуация, безусловно, чудовищная. Но все-таки речь идет о несовершеннолетних детях, которые еще не сформировались, как зрелые личности, – написал в своем аккаунте в Instagram Бессарабов. – И в этом случае, считаю, наказание должно быть настолько деликатным, чтобы не сломать жизнь виновному подростку, но преподнести ему большой и запоминающийся жизненный урок. И не только ему, но и его окружению".
Парламентарий уточнил, что продолжит следить за развитием событий и информировать об этом своих подписчиков. Кроме того, он поблагодарил Хвостова за "неравнодушие и оперативное реагирование".
Напомним, что в июне стало известно о группе подростков, которые избили мальчика в Камне-на-Оби. Весь процесс они снимали на камеру. Проверкой занялись полиция и Следственный комитет. Отмечалось, что хулиганы орудуют в городе не первый год. Подростки нападают на детей в безлюдных местах. Взрослых они не боятся.
Комментарии
а конкретно как - деликатно? а то слова одни
А если бы Бессарабова детей избили, он бы тоже деликатничал? Бред . Эти подростки агрессоры, это не лечится и не поймут они слов, у них отсутствуют извилины , и ничего они не боятся, значит в тюрьму. Она по ним плачет. Их не исправишь. Никакой лояльности не должно быть. Почему другие дети должны от них страдать? Зло должно быть наказано.
Обозначился, чтобы не забыли