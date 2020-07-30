Горячую воду дали в ряде домов Барнаула на пять дней раньше срока

В Барнауле вечером 29 июля частично возобновили подачу горячей воды по контуру ТЭЦ-3 на пять дней раньше заявленного срока. В общей сложности воду вернули в 126 зданий, сообщили amic.ru в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.
Как писал amic.ru, с 13 июля по 3 августа специалисты СГК проводят гидравлические испытания и ремонт теплосетей по контуру ТЭЦ-3. Под проверку на прочность попадает 970 километров трубопровода – это более 1300 многоквартирных домов, 92 детсада, 49 школ, 344 административных здания и частный сектор.
Напомним, что адреса и сроки отключения горячей воды в Барнауле всегда можно посмотреть на интерактивной карте СГК.
Комментарии
а что адреса не указали, вот бы жители удивились что у них горячая вода есть
А Никитина не зеленая не красная.
где список адресов?
Под проверку на прочность попадает 970 километров трубопровода – это более 1300 многоквартирных домов, 92 детсада, 49 школ, 344 административных здания и частный сектор.Итого:1785 зданий,не считая частного сектора,а вернули в 126(!).А как победно звучит то Горячую воду дали на пять дней раньше срока.)))
Но!Не раньше срока,а позже,поскольку дать должны были не позднее 28 июля,И ВСЕМ!Мало того,что затягивают,так еще и хвастают?ЧЕМ???21 век на дворе,а у нас...СТЫДНО,господа ресурсовики,и примкнувшая к ним администрация.СТЫДНО!Да-с!((
Но!Не раньше срока,а позже,
всякие СНиПы-хрипы и примазывающиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса... Послушайте, их нужно зачистить в конце концов, надо навести там порядок (с)
Водогрейку за 5 тыщ сложно купить и не горевать о воде? Скупердяйство какое-то.
Водогрейку за 5 тыщ сложно купить и не горевать о воде?
Гыыыы... а у нас старый добрый кипятильник за полчаса 20-литровое ведро на ура! А водогрейку совать некуда, разве на голову себе...
Социалистический, 76 до сих пор с конца июня нет горячей воды...
30.07.2020 12:39
Eugene, а сложно выполнить требования Закона?Сказано,что отключение должно быть не более 14 суток подряд,значит не более!Есть у тебя водогрейка?Любуйся ей.Мы рады за тебя!Здесь речь идет о Правилах,ими же утвержденных,и ими же не исполняемых.И дело здесь не в скупердяйстве,а нарушениях,куда более серьезных -халатности,и полном игноре своих служебных обязанностей.Я считаю,что не должно быть ни в в руководстве,ни среди рядовых исполнителей в социально-значимых объектах и службах людей,живущих по принципу-и так сойдет!Так то это на секундочку системы ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ!Нашей с вами ЖИЗНИ!!!!