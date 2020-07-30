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Обманчиво милые фото паука-скакуна сделали в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Несмотря на свой небольшой размер, он может очень далеко прыгать за жертвой
Фото: Светлана Кулева / vk.com/altairegion22

Фото: Светлана Кулева / vk.com/altairegion22

Алтайский фотограф Светлана Кулева показала, как выглядит крупным планом паук-скакун. Снимки опубликовали в официальном аккаунте правительства Алтайского края в соцсети "ВКонтакте".

"Фотомодель" для этого нашли в Заринске, недалеко от пруда. По словам автора снимка, сделать красивые кадры было нелегко из-за высокой активности паука.

"Он малюсенький, меньше сантиметра, – пояснила Кулева. – Уговаривала попозировать долго, очень активный товарищ".

Фотографии получились милые. Но внешность обманчива. Паук может прыгать на расстояние, намного превышающее его собственный размер. Выслеживать добычу помогает острое зрение. Стоит жертве неосмотрительно приблизиться к затаившемуся скакуну, и она обречена.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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